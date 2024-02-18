18 февраля 2024, 20:37

Каллас сочла запугиванием решение МВД России объявить ее в розыск

РИА «Новости»
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что МВД России объявило ее в розыск, чтобы напугать. В интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности политик заверила, что не боится этого.

«Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла. <…> Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся», - заявила Каллас.

Эстонский премьер-министр связала решение российского ведомства объявить ее в розыск со слухами о ее претензии на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

МВД России объявило в розыск Каю Каллас 13 февраля 2024 года. Она известна своей антироссийской позицией. Против премьера возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

МВД РФ Россия Евросоюз Эстония
18 февраля 2024, 18:57
Фон дер Ляйен захотела пойти на второй срок на пост главы ЕК
Global Look Press
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Урсула фон дер Ляйен планирует в понедельник, 19 февраля, объявить о своем намерении пойти на второй срок как глава Европейской комиссии. Об этом сообщило издание Bild.

«В понедельник Урсула фон дер Ляйен намерена сообщить о своих планах пойти на новый срок на посту председателя Еврокомиссии», - написали журналисты.

Она проведет встречу с исполкомом партии ХДС, после чего публично объявит о решении переизбираться.

Фон дер Ляйен возглавляет Еврокомиссию с 2019 года, ее действующий мандат истекает в 2024 году.

Ранее политик объяснила, что 13-й пакет антироссийских санкций направлен на предотвращение обхода уже принятых ограничений Евросоюза. По ее словам, помогающие России обходить санкции организации рискуют попасть под вторичные ограничения.

СМИ сообщали о вероятном назначении фон дер Ляйен на пост генсека НАТО , но против этой идеи резко против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
18 февраля 2024, 18:22
Принцу Гарри отказали в возвращении королевских обязанностей из-за болезни отца
Global Look Press
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Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри не сможет вернуть часть своих королевских обязанностей на время болезни отца. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила газета The Telegraph.

Собеседники издания напомнили, что в 2020 году Гарри отказался от титула Его Королевского Высочества, сохранив только герцогство. Тогда же в ходе договоренности с королевой Елизаветой II он снял с себя ответственность за выполнение королевских обязанностей в пользу своих бизнес-проектов.

«Условия были ясными, и болезнь короля не приведет к их пересмотру», - заявили источники.

О желании принца Гарри взять на себя часть королевских обязанностей на время болезни Карла III сообщила газета The Times.

Неназванные собеседники журналистов пояснили, что герцог Сассекский сильно испугался за отца из-за диагностированного рака и предложил семье свою помощь.

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл переехали в США в 2020 году. Королева Елизавета II объявила, что благословила внука на новую жизнь и сняла с него часть полномочий после его просьбы о большей независимости.

В опубликованных СМИ условиях сделки указывалось, что пара больше не может выступать от лица британской короны, включая право на звание Их Высочества. Кроме того, принц Гарри лишился всех воинских званий британской армии.

Рак предстательной железы у короля Великобритании Карла III обнаружили в начале февраля во время плановой госпитализации. После оглашения диагноза жители страны выразили монарху поддержку, которую он с благодарностью принял.

На этой неделе стало известно, что Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения. При этом от работы глава государства решил не отвлекаться и назначил ряд встреч.

Великобритания Принц Гарри Болезни Карл III
18 февраля 2024, 18:04
Приказы об атаках на российские территории Украина получила от США
РИА «Новости»
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Приказ об атаке на российские города президент Украины Владимир Зеленский получил от США. Об этом заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгреор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Мы им (аппарату Зеленского) приказываем использовать любые ракеты, которые мы можем им предоставить», - пояснил эксперт.

По его словам, это также касается применения беспилотников, чтобы нанести «вред русским», атаковать населенные пункты на российской территории.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик.

Поставки оружия Киеву со стороны западных стран мешают началу мирных переговоров, добавил он. Предприниматель подчеркнул, что у ВСУ нет ресурсов для возврата потерянных территорий.

США Ракеты Пентагон Россия
18 февраля 2024, 15:29
Канаде пообещали ответственность за чествование нациста в парламенте
Global Look Press
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Власти Канады не смогут «замотать» ситуацию с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Несмотря на все старания либерального кабмина заархивировать этот вселенский позор, замотать его не получится», - сказал он.

Дипломат отметил, что среди украинской диаспоры в Канаде скандал вызвал смешанную реакцию. Например, глава Украинской национальной федерации Юрий Клюфас заявлял, что Гунько участвовал во Второй мировой войне на стороне лидера нацистов Адольфа Гитлера, а не на стороне Украины, поэтому не считается военным преступником.

В сентябре 2023 года на заседание парламента Канады пригласили 98-летнего Гунько , который в период ВОВ принимал участие в геноциде мирного населения СССР. После этого Россия потребовала экстрадировать его, но получила отказ. В Госдуме такое решение назвали позорным.

Канада ВОВ Россия

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