Каллас сочла запугиванием решение МВД России объявить ее в розыск
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что МВД России объявило ее в розыск, чтобы напугать. В интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности политик заверила, что не боится этого.
«Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла. <…> Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся», - заявила Каллас.
Эстонский премьер-министр связала решение российского ведомства объявить ее в розыск со слухами о ее претензии на должность верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
МВД России объявило в розыск Каю Каллас 13 февраля 2024 года. Она известна своей антироссийской позицией. Против премьера возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.