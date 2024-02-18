Каллас сочла запугиванием решение МВД России объявить ее в розыск

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри не сможет вернуть часть своих королевских обязанностей на время болезни отца. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила газета The Telegraph.

Собеседники издания напомнили, что в 2020 году Гарри отказался от титула Его Королевского Высочества, сохранив только герцогство. Тогда же в ходе договоренности с королевой Елизаветой II он снял с себя ответственность за выполнение королевских обязанностей в пользу своих бизнес-проектов.

«Условия были ясными, и болезнь короля не приведет к их пересмотру», - заявили источники.

О желании принца Гарри взять на себя часть королевских обязанностей на время болезни Карла III сообщила газета The Times.

Неназванные собеседники журналистов пояснили, что герцог Сассекский сильно испугался за отца из-за диагностированного рака и предложил семье свою помощь.

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл переехали в США в 2020 году. Королева Елизавета II объявила, что благословила внука на новую жизнь и сняла с него часть полномочий после его просьбы о большей независимости.

В опубликованных СМИ условиях сделки указывалось, что пара больше не может выступать от лица британской короны, включая право на звание Их Высочества. Кроме того, принц Гарри лишился всех воинских званий британской армии.

Рак предстательной железы у короля Великобритании Карла III обнаружили в начале февраля во время плановой госпитализации. После оглашения диагноза жители страны выразили монарху поддержку, которую он с благодарностью принял.

На этой неделе стало известно, что Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения. При этом от работы глава государства решил не отвлекаться и назначил ряд встреч.