Каллас отказалась называть Путина президентом России

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», - пояснила Каллас.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. МВД России в середине февраля объявило ее в розыск. В отношении Каллас возбудили дело об уничтожении памятников советским солдатам.

В министерстве иностранных дел России заявили, что это «только начало». В ведомстве указали, что за совершенные преступления придется отвечать.