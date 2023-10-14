Как минимум один россиянин попал в заложники к боевикам ХАМАС

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Рязанова сослалась на предварительную информацию израильских компетентных органов.

«По крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», - заявила она.

Пресс-секретарь российского посольства указала, что число граждан РФ, погибших в результате атаки палестинского движения на Израиль, увеличилось до 16. В списках пропавших без вести также есть 8 имен россиян.

«С прискорбием сообщаем, что, <…>, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек», - сообщила Рязанова.

Консульский отдел посольства РФ и представители МВД России в Израиле приступили к проверке подтверждения полученной информации.