«Как бы опечалены». Захарова заявила, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт
Коллективный Запад сменил свою риторику по отношению к теракту в Crocus City Hall под давлением мирового сообщества. Россия запомнит первые заявления стран, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».
«Мы будем помнить, как западные страны меняли свою позицию от слов о том, что они как бы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило их говорить словами настоящими», - сказала она.
По мнению Марии Захаровой, власти этих стран буквально за ночь переписали заявления и отправили дипломатические ноты совершенно другого качества. Страной, которая действительно разделила с Россией ее горе, представитель МИД назвала Белоруссию.
Одним из первых мировых лидеров, связавшихся с президентом России Владимиром Путиным после теракта в Красногорске, стал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он пообещал поделиться своими соображениями о кураторах нападения, сообщили «Известия».