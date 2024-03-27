27 марта 2024, 15:22

«Как бы опечалены». Захарова заявила, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт

РИА «Новости»
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Коллективный Запад сменил свою риторику по отношению к теракту в Crocus City Hall под давлением мирового сообщества. Россия запомнит первые заявления стран, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы будем помнить, как западные страны меняли свою позицию от слов о том, что они как бы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило их говорить словами настоящими», - сказала она.

По мнению Марии Захаровой, власти этих стран буквально за ночь переписали заявления и отправили дипломатические ноты совершенно другого качества. Страной, которая действительно разделила с Россией ее горе, представитель МИД назвала Белоруссию.

Одним из первых мировых лидеров, связавшихся с президентом России Владимиром Путиным после теракта в Красногорске, стал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он пообещал поделиться своими соображениями о кураторах нападения, сообщили «Известия».

Дипломатия Терроризм Мария Захарова Международные отношения Запад МИД РФ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 16:32
Доклад о геноциде Израиля в Газе представили в ООН
РИА «Новости»
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Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида. Об этом свидетельствуют три признака. С таким заявлением выступила специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе. Об этом сообщила пресс-служба международной организации.

Свой доклад под названием «Анатомия геноцида» правозащитница представила в ходе выступления на Совете ООН по правам человека в Женеве.

«После почти шести месяцев безжалостного нападения Израиля на оккупированную Газу мой священный долг - сообщить о худшем из того, на что способно человечество, и представить свои выводы», - заявила Альбанезе.

Она напомнила, что согласно международному праву геноцидом считается комплекс действий, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

К попадающим под определение геноцида действиям военных и властей специалист отнесла физический и психический вред палестинцам, преднамеренное создание условий жизни для полного или частичного уничтожения населения, а также меры, направленные на сокращение рождаемости.

«На протяжении более 76 лет этот процесс угнетал палестинцев как народ всеми мыслимыми способами, подавляя их неотъемлемое право на самоопределение демографически, экономически, территориально, культурно и политически», - подчеркнула Альбанезе.

В пресс-службе ООН подчеркнули, что представители Израиля в обсуждении доклада участия не принимали, но по итогам прислали сообщение, в котором отказались принимать материал правозащитницы.

Совет Безопасности ООН в минувший понедельник принял р езолюцию с требованием о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа, освобождении всех захваченных заложников, а также расширения путей для доставки гуманитарной помощи на палестинскую территорию.

В голосовании приняли участие 14 государств. Великобритания, Китай, Россия и Франция поддержали принятое решение. США воздержались от голосования, но накладывать вето на принятое решение не стали.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 марта 2024, 13:58
Стало известно о проблемах с оплатой российской нефти в дружественных странах
РИА «Новости»
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Банки Турции, ОАЭ и Китая задерживают проведение оплаты или отказывают в транзакциях за поставки российской нефти, опасаясь попасть под вторичные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, таким образом США намерены добиться сокращения потока средств без остановки мировых энергетических потоков.

Китайские Bank of China и ICBC, турецкие Vakifbank и Ziraat, а также эмиратский Mashreq bank задерживают исполнение платежей на недели. Банки просят клиентов в письменной форме подтвердить, что в сделку не вовлечено ни одно юридическое или физическое лицо из санкционного списка США, либо оно не является конечным бенефициаром платежа.

Ранее стало известно, что несколько крупных китайских банков из-за ужесточения санкций перестали принимать российские платежи даже в юанях. Похожие проблемы зафиксировали и в турецких кредитных организациях.

Банки Санкции Нефть
27 марта 2024, 13:12
Президент Мали в разговоре с Путиным осудил теракт в Crocus City Hall
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Президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с главой переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гойта осудил теракт в Crocus City Hall и выразил глубокие соболезнования россиянам, указали в сообщении. Он также выразил признательность России за безвозмездные поставки пшеницы, удобрений и топлива.

В ходе разговора стороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство, горнодобывающий сектор. Путин и Гойта обменялись мнениями об обстановке в Сахаро-Сахельском регионе.

Россия и Мали усилят практическое взаимодействие по борьбе с терроризмом, подытожили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме наградили подростков, которые помогали выводить людей из здания Crocus City Hall во время теракта.

Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 11:19
После гибели пятого спецназовца в Польше остановили все военные учения
РИА «Новости»
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После гибели военнослужащего войск специального назначения на занятиях по горной подготовке в Татрах, в Польше приостановили все военные учения. Приказ об этом издало Минобороны страны, сообщил ТАСС.

В коммюнике министерства указали, что остановят все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники. Там же отметили, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Вместе с тем приказ о приостановке учений не затронет «действия, проводимые структурами», которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства. Также это не относится к обучению украинских солдат.

Гибель военного в Татрах стала уже пятым смертельным случаем на проводящихся в этом месяце учениях.

Польша

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