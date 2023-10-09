Кадыров заявил о готовности чеченских миротворцев войти в сектор Газа

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«Обращаюсь к мировому сообществу, чтобы оно хоть один раз единогласно приняло справедливое решение по поводу ситуации в Палестине», - написал Кадыров в сообщении под опубликованным видеообращением.

Также Кадыров обратился к лидерам мусульманских стран. Он призвал их создать коалицию и призвать «тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад», чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

Глава Чечни отметил, что сам был в Израиле, и мирная делегация испытала на себе «попытки неприкрытой провокации». Он призвал остановить военные действия и любые формы нагнетания обстановки.

«В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», - указал Кадыров.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС началось в субботу, 7 октября. Палестинские боевики выпустили ракеты по Израилю и захватили несколько населенных пунктов на юге страны. В ответ на атаку израильская авиация начала массированные бомбардировки практически всех регионов сектора Газа. По данным на начало 2023 года, в анклаве проживают около 2,3 миллиона человек.