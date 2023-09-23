Кадры удара по российским миротворцам в Карабахе появились в Сети

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На видео можно увидеть густое облако дыма, предположительно возникшее после удара. На первом плане бегут люди в военной форме, а на фоне слышны звуки взрывов. По словам Котенка, ролик снят 19–20 сентября. Он заявил, что удар пришелся по объекту в нескольких метрах от российского флага, что «явно не похоже на случайность».

«Итого как минимум четыре факта нападения Баку на наших военных», - написал Котенок.

Жители Еревана днем 23 сентября принесли к посольству России цветы в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым извинился за гибель военнослужащих миротворческого контингента РФ.