Качиньского уличили в стремлении вывести Польшу из Евросоюза

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«У меня есть все больше сигналов - и я здесь компетентен, у меня очень много контактов с людьми по всей Европе - и у меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов <…> Качиньского и PiS - это выход Польши из Европейского союза», - заявил лидер оппозиции.

Если Польша инициирует выход из Евросоюза, то это будет «в сто раз хуже, чем для Великобритании», подчеркнул Туск и добавил, что 80% поляков довольны членством в ЕС. Оттуда идет «река денег» и открыты границы, пояснил политик. Согласно действующему законодательству Польши, для выхода из Евросоюза стране не нужен референдум, достаточно голосования в сейме.

Украина напротив стремится попасть в Евросоюз. Президент России Владимир Путин заявил на «Валдае» , что если Европа готова принять на баланс убыточную экономику, то «флаг в руки и вперед».