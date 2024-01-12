Кабмин Японии пообещал «следить за ситуацией» после слов Путина о Курилах

Он отказался комментировать слова российского лидера, но добавил, что Япония «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц», - отметил Хаяси.

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января пообещал, что в будущем обязательно приедет на Курильские острова. Он добавил, что еще ни разу там не был. Путин указал на необходимость развития туристического направления в регионе и напомнил о программах развития Дальнего Востока. По его словам, первые шаги в этом направлении дались стране тяжело, но они дали свой результат.

Ранее глава государства рассказал о своих впечатлениях от посещения Чукотки. Он признался, что регион почти ничем не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.