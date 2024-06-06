Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами

Таким образом политик ответил на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что не отказывается от возобновления переговоров о мирном договоре с Японией, однако только при создании соответствующих условий.

Путин напоминал, что препятствием к диалогу являются призывы японских властей добиться стратегического поражения России, что также стало препятствием к диалогу.

«Чрезвычайно неприемлемы и несправедливы попытки переложить ответственность на Японию. Отношения стран находятся в непростой точке, однако мы придерживаемся стремления решить проблемы северных территорий и заключить мирный договор», - Хаяси.

Ранее МИД России исключил восстановление контактов с Японией в нынешних условиях.