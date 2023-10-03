Кабмин Польши понадеялся на отмену льгот для украинских беженцев

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«Будут ли они продлены, это решение на следующий год. Надеюсь, в этом не будет необходимости», - сказал он.

Действующие в Польше меры, такие как матпомощь, субсидии на оплату жилья, бесплатная медицинская страховка, привилегии при приеме на работу, Петр Мюлер назвал временными. В кабмине, по его словам, рассчитывают, что введение дополнительной соцпомощи не понадобится.

Частичную отмену льгот для украинцев обсуждали в Польше в 2022 году. Власти предложили тем, кто останется в стране дольше чем на 120 дней, возмещать только половину расходов. Глава фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что правительство потратило на поддержку киевского режима 101 миллиард злотых (почти 2,3 триллиона рублей), сообщили «Известия». Он опубликовал в соцсетях видео, на котором выставил счет Украине.