Кабинка сорвалась с канатной дороги в Анталье, погиб один человек
Кабинка, в которой находились восемь человек, 12 апреля сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате погиб 54-летний мужчина, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила турецкая газета Hurriyet.
По данным полиции, вечером поврежденная опора канатной дороги упала на кабинку с отдыхающими. Пол в кабинке проломился, люди сорвались вниз.
Сама канатная дорога остановилась, в остальных 24 кабинках оказались заблокированы 174 человека. В ходе спасательной операции их благополучно спустили на землю.
Генпрокуратура Турции начала проверку случившегося. Глава Минюста Йылмаз Тунч заявил, что выданы ордера на задержание 13 человек, в том числе представителей компании - эксплуатанта канатной дороги и ответственных за ее обслуживание.
В январе аналогичное ЧП на канатной дороге произошло в Австрии. В результате падения кабинки на курорте Хохотц пострадали четыре человека.