Кабинка сорвалась с канатной дороги в Анталье, погиб один человек

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По данным полиции, вечером поврежденная опора канатной дороги упала на кабинку с отдыхающими. Пол в кабинке проломился, люди сорвались вниз.

Сама канатная дорога остановилась, в остальных 24 кабинках оказались заблокированы 174 человека. В ходе спасательной операции их благополучно спустили на землю.

Генпрокуратура Турции начала проверку случившегося. Глава Минюста Йылмаз Тунч заявил, что выданы ордера на задержание 13 человек, в том числе представителей компании - эксплуатанта канатной дороги и ответственных за ее обслуживание.

В январе аналогичное ЧП на канатной дороге произошло в Австрии. В результате падения кабинки на курорте Хохотц пострадали четыре человека.