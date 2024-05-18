К участникам стихийной акции в центре Бишкека на переговоры вышла полиция

По данным авторов статьи, разговор с жителями города прошел в спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека собрались около тысячи человек. Люди вышли на улицу из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, разместившимися в одном из городских хостелов. Драка произошла в понедельник, 13 мая. В результате конфликта несколько человек пострадали. Полицейские задержали 10 участников драки. Задержанные записали видео с извинениями.

В пятницу вечером жители Бишкека вышли на улицы, чтобы «разобраться» с иностранцами. Полиция оцепила несколько улиц в центре города, чтобы не допустить беспорядков.