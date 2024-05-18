18 мая 2024, 03:31

К участникам стихийной акции в центре Бишкека на переговоры вышла полиция

РИА «Новости»
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Участники стихийной акции в центре Бишкека согласились разойтись в результате переговоров с начальником ГУВД города Азаматом Токтоналиевым. Об этом сообщило агентство 24.kg.

По данным авторов статьи, разговор с жителями города прошел в спокойной обстановке.

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека собрались около тысячи человек. Люди вышли на улицу из-за массовой драки между местными жителями и приезжими, разместившимися в одном из городских хостелов. Драка произошла в понедельник, 13 мая. В результате конфликта несколько человек пострадали. Полицейские задержали 10 участников драки. Задержанные записали видео с извинениями.

В пятницу вечером жители Бишкека вышли на улицы, чтобы «разобраться» с иностранцами. Полиция оцепила несколько улиц в центре города, чтобы не допустить беспорядков.

Драки Киргизия Беспорядки Полиция
18 мая 2024, 03:04
Армия США провалилась на некоторых испытаниях во время учений НАТО
РИА «Новости»
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Американские военные продемонстрировали неспособность к оперативному форсированию водной преграды во время учений в Польше. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По данным издания, британские военнослужащие форсировали реку Драва за 18 минут. Они это сделали при помощи военной машины-амфибии немецкого производства М3, которая используется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды Американцам же для решения этой задачи потребовался целый час. При этом они переправлялись через реку по понтону времен Вьетнамской войны.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что РФ внимательно следит за интенсификацией американо-японских маневров у своих границ. Он подчеркнул, что японскую сторону регулярно предупреждают о том, что Россия будет вынуждена принять меры для блокирования военных угроз.

США Военные учения Военные
18 мая 2024, 02:48
Власти США выразили беспокойство из-за отношений России и Китая
РИА «Новости»
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Развитие отношений между Россией и Китаем вызывает беспокойство американских властей. В этом на брифинге для прессы признался координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский чиновник прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Китай.

«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», - сказал он журналистам.

По словам Кирби, власти США будут внимательно следить за развитием отношений между Россией и КНР.

На этой неделе президент России Владимир Путин посетил Китай в рамках государственного визита. Это стало первой зарубежной поездкой российского лидера после инаугурации. В четверг, 16 мая, состоялись переговоры Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. В результате переговоров стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее издание Newsweek написало, что США заставят Китай выбирать между хорошими отношениями с Западом и партнерством с Россией.

США Отношения Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
18 мая 2024, 02:19
США провели субкритический ядерный эксперимент
РИА «Новости»
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В США провели субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.

Очередной субкритический эксперимент стал 34-м по счету. По мнению американских чиновников, он не нарушает моратория на ядерные испытания, так как не вызывает цепную реакцию. Власти США планируют чаще проводить подобные испытания.

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательным взрывам», - сообщили в управлении.

Испытания провели вечером 14 мая на ядерном полигоне в Неваде. Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.

В ноябре прошлого президент России Владимир Путин пописал указ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ядерное оружие США Взрывы Россия Владимир Путин Полигоны
18 мая 2024, 02:14
Расследование из-за масштабной утечки данных в результате кибератаки начали в Финляндии
Unsplash
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Хакеры взломали информационные системы Хельсинки, правоохранительные органы начали расследование происшествия. Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.

В результате совершенной 30 апреля кибератаки произошла масштабная утечка данных. В рассмотрении дела задействовали сотрудников Центральной криминальной полиции и Департамента полиции Хельсинки.

«Городская администрация Хельсинки подала заявление о взломе данных в информационной сети отдела образования и воспитания», - отметили в правоохранительных органах.

Ранее хакеры взломали серверы Министерства обороны Великобритании. Кибератаке подвергли систему начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. Злоумышленники раскрыли их имена и банковские реквизиты.

Финляндия Хакеры Утечки данных Полиция

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