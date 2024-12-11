11 декабря 2024, 08:30

К президенту Южной Кореи пришли с обысками

Global Look Press
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В администрации южнокорейского лидера Юн Сок Еля проводят обыски. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Для расследования дела о военном положении наняли специальную следственную группу. Ее участники обыскивают штаб-квартиру Национального агентства полиции и здание столичной полиции.

Также обыски провели в кабинете у арестованного бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена По информации журналистов, полицейские изъяли его ноутбук и мобильник, а также 15 других гаджетов.

Правоохранители потребовали у оператора выписку звонков политика. В полицейском ордере на обыск было указано, что Ким Ен Хена обвинили в мятеже и государственной измене, уточнил источник агентства.

Ранее Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал больше его не вводить без нужды. Он отметил, что готов понести ответственность за свой поступок.

Военные Южная Корея Полиция
11 декабря 2024, 08:13
В США раскрыли большие планы Байдена на ХТШ перед уходом из Белого дома
Global Look Press
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Администрация уходящего президента США Джо Байдена может вычеркнуть группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»* из перечня иностранных террористических организаций. Об этом сообщил телеканал NBC News.

*«Хайят Тахрир аш-Шам», ХТШ - террористическая группировка, запрещена в России.

Его источники в Белом доме рассказали, что организацию могут лишить террористического статуса ради взаимодействия мирового сообщества с новым руководством Сирии. Исключение ХТШ* из списка может произойти в ближайшее время, отметили два собеседника NBC News.

В то же время один из источников канала опроверг эту информацию и заявил, что дискуссия пока находится на ранней стадии.

Если группировку вычеркнут из списка террористических организаций, то властям США придется отменить награду в 10 миллионов долларов за данные о ее лидере Абу Мухаммеде аль-Джулани.

Ранее газета Politico сообщила о возникших в США спорах из-за статуса ХТШ*. В Белом доме пока не знают, имеет ли смысл налаживать контакты с новым сирийским руководством, отметило издание.

США Сирия Джо Байден Захват власти в Сирии
11 декабря 2024, 07:21
Администрация Байдена ужесточит санкции против экспорта нефти из России
РИА «Новости»
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Администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство США может ужесточить ограничения по аналогии с рестрикциями против Ирана. В таком случае санкции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей топлива из России.

Издание подчеркнуло, что ограничения такого рода будут нести риски, так как российскую нефть закупают «такие могущественные страны» как Китай и Индия. Из-за санкций могут подскочить цены на энергоноситель, из-за чего напряженность в мировой экономике усилится.

Также Белый дом может ввести ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть. Источник агентства подтвердил, что новые меры пока еще только обсуждаются.

Ранее Евросоюз не смог согласовать очередной пакет санкций против России. Против новых рестрикций выступили Латвия и Литва.

США Экспорт Санкции Нефть Россия Джо Байден
11 декабря 2024, 06:07
Американский аналитик сделал резкое заявление о войне США против Китая
Unsplash
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США не смогут одержать победу в войне против Китая, если решатся на нее. Такое мнение в социальной сети Х высказал военный аналитик Уилл Шрайвер, комментируя недавние высказывания американского генерала Эрика Смита.

Шрайвер выступил с критикой слов генерала, прозвучавших на Форуме безопасности Рейгана. Эрик Смит отметил, что американская армия превосходит китайскую, аргументировав это технологическим отрывом.

«Преимущество на нашей стороне, потому что наш последний бой был запечатлен на чей-то iPhone 14… Последний бой китайцев был запечатлен маслом и холстом, и они не должны об этом забывать… Я бы не стал недооценивать ценность, которую наш боевой опыт привносит в эту битву», - сказал генерал Смит.

Шрайвер же назвал подобные заявления бессмысленными. Он напомнил, что с 1945 года американская армия не участвовала в масштабных конфликтах с равными по силам противниками. Кроме того, ни одна из войн за последние десятилетия не принесла Соединенным Штатам стратегической победы.

По мнению Шрайвера, попытка начать войну против Китая приведет к катастрофическим последствиям для Вашингтона.

Ранее в США раскрыли планы по атаке на КНР.

США Военные Войны Армия Китай
11 декабря 2024, 00:15
Меркель объяснила, почему Германия годами закупала газ из России
РИА «Новости»
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Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель назвала поставки российского газа в Германию давней традицией. С таким заявлением она выступила в эфире французского телеканала France 2.

По словам Меркель, речь идет об «уже очень давней традиции». Такие поставки, отметила политик, велись еще со времен холодной войны. Газ продолжал поступать в Германию все время пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Она вновь заявила, что не считает закупку газа у России ошибкой. Экс-канцлер пояснила, что энергоресурс поступал в Германию по хорошей цене, а сделка приносила выгоду обеим сторонам. Меркель столкнулась с критикой после того, как покинула пост канцлера Германии. Ее активно осуждали за усиление зависимости ФРГ от поставок российского газа. Критики были недовольны и постройкой двух газопроводов, «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». При этом договор о строительстве первого газопровода подписал еще ее предшественник на посту канцлера Герхард Шредер. В интервью Der Spiegel Меркель говорила, что в немецком обществе запроса на разрыв контракта по газу с Россией не было. Такой шаг, по ее словам, не поддержала бы и тяжелая промышленность страны.

Уже в ноябре 2024 года Меркель вновь заявила , что не жалеет о поддержке строительства «Северного потока - 2».

Германия Ангела Меркель Газ Россия

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