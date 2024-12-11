К президенту Южной Кореи пришли с обысками

Для расследования дела о военном положении наняли специальную следственную группу. Ее участники обыскивают штаб-квартиру Национального агентства полиции и здание столичной полиции.

Также обыски провели в кабинете у арестованного бывшего министра обороны страны Ким Ен Хена По информации журналистов, полицейские изъяли его ноутбук и мобильник, а также 15 других гаджетов.

Правоохранители потребовали у оператора выписку звонков политика. В полицейском ордере на обыск было указано, что Ким Ен Хена обвинили в мятеже и государственной измене, уточнил источник агентства.

Ранее Юн Сок Ель извинился за введение военного положения в стране и пообещал больше его не вводить без нужды. Он отметил, что готов понести ответственность за свой поступок.