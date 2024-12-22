Известный провалившимся угоном самолета советский диссидент умер в Израиле

Кузнецов скончался 22 декабря в возрасте 84 лет. Год назад ушла из жизни его жена, бывший заместитель мэра Иерусалима Лариса Герштейн.

Эдуард Кузнецов родился 29 января 1939 года в Москве, окончил философский факультет МГУ и занялся выпуском самиздатского журнала «Феникс». В 1961 году получил первый тюремный срок за антисоветскую агитацию.

В 1970 году вместе с единомышленниками распланировал угон пассажирского самолета, так как власти запретили ему и другим евреям покидать страну. Диссидент снова попал тюрьму. Сначала суд приговорил его к смертной казни, но потом заменил наказание 15 годами заключения. В 1979 году по обмену СССР с США вышел на свободу и переехал в Израиль.

В Санкт-Петербурге умерла Фрейя Зильбер - мать внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Она скончалась в компании еще двух человек в состоянии наркотического отравления.