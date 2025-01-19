19 января 2025, 13:47

Известные модельеры отказались наряжать жену Трампа на инаугурацию

Global Look Press
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Известные модные дома отказались помогать жене избранного президента США Мелании Трамп в подборе нарядов на инаугурацию супруга. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Хотя сама Мелания и является бывшим членом модельной индустрии, с момента прихода к политической власти мир моды начал ее сторониться», - отметили журналисты.

Главный редактор Vogue Анна Винтур отказала Трамп в появлении на обложке журнала, хотя по давней традиции там публиковали фотографии первых леди США после инаугурации их мужей. Во время предвыборной гонки на обложке даже красовалась вице-президент Камала Харрис.

Модный дом Dior, сотрудничавший с семьей Трамп в течение долгого времени, отказался наряжать Меланию в одежду своего производства. Жена избранного президента составила гардероб самостоятельно.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

Мода США Дональд Трамп
19 января 2025, 13:19
Израиль прекратил огонь в секторе Газа
Global Look Press
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Израиль подтвердил прекращение огня в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников, которых освободят 19 января в рамках соглашения о перемирии. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

Прекращение огня вступило в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по московскому). Семьи заложников, которых освободит ХАМАС, проинформировали через представителей ЦАХАЛ.

Бригады «Аль-Кассам» в рамках сделки отпустят трех израильских заложниц в возрасте от 24 до 31 года. Сторона Израиля в ответ освободит 90 палестинских женщин-заключенных, сообщила государственная информационная служба Египта.

«ХАМАС официально передал посредникам имена трех удерживаемых израильтянок, которых освободят сегодня 19 января. В обмен из израильских тюрем отпустят 90 палестинок», - сказали в госинформслужбе.

Израилю и ХАМАС удалось прийти к перемирию через 15 месяцев военных действий. Прекращение огня собирались ввести в 08:30, но отложили, поскольку палестинская сторона задерживала предоставление перечня заложников.

Израиль Тюрьмы Конфликт Израиля и Палестины
19 января 2025, 11:45
Лавров рассказал о попытках Байдена подставить Трампа
РИА «Новости»
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Администрация действующего президента США Джо Байдена оставит проблемное наследство команде Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров с беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава МИД России напомнил, что за время правления Байдена российско-американским отношениям нанесли огромный ущерб. И администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предстоит начинать работу со сложного старта.

«Администрация Трампа в свою первую каденцию тоже нанесла серьезный ущерб, в том числе потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. Команда Обамы поставила наши отношения в позицию не самого лучшего старта. И сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - пояснил Лавров.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. Избранный президент США прилетел в Вашингтон для подготовки к церемонии.

США Сергей Лавров Дональд Трамп Россия Джо Байден
19 января 2025, 11:12
Команда Трампа задумала смену власти в Венесуэле
Global Look Press
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Команда Дональда Трампа намерена добиться смещения Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы. Об этом Axios сообщили источники из окружения избранного президента США.

Советники Трампа на условиях анонимности рассказали, что будущая администрация Белого дома намерена сменить власть в Венесуэле без военного вмешательства. Они хотят повторить сирийский сценарий, который привел к отставке главы восточного государства Башара Асада.

«Мы бы точно не возражали, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», - сказал собеседник Axios.

Ранее глава Венесуэлы жестко осудил Соединенные Штаты за снятие запрета с Украины на удары вглубь России тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Николас Мадуро объяснил это тем, что американское правительство вступило в фазу империалистического безумия и мести.

США Венесуэла Николас Мадуро Дональд Трамп
19 января 2025, 10:56
Зеленского поставили на место на Западе после слов о России
Global Look Press
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Геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил Владимира Зеленского во лжи после его заявления о России. Об этом он написал в социальной сети X.

Зеленский на этой неделе заявил, что Запад якобы не осознал, что Россия «не остановится на Украине и пойдет дальше».

«Россия не сделает этого, если не столкнется с экзистенциальной угрозой», - заявил Малинен.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что страна не намерена нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла.

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что Североатлантический альянс пытается навязать свои правила Евросоюзу и спровоцировать новую мировую войну в регионе.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО о нерасширении.

Владимир Зеленский Россия Запад

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