05 декабря 2023, 10:46

«Известия» узнали о готовности России к переговорам с Украиной

РИА «Новости»
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Российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной, сообщили «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник. По его словам, они могут пройти на территории западной страны, в том числе Венгрии.

О том, что Будапешт готов оказать свои посреднические услуги в переговорах между сторонами, на минувшей неделе заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В интервью «Известиям» министр напомнил, что еще в феврале 2022 года обсуждал это с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Источник издания указал, что подобные предложения в России не отвергают. Главное при этом, чтобы Украина и Запад проявили заинтересованность и готовность вести конструктивный диалог с РФ.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», - подчеркнул собеседник газеты.

Остается ключевой вопрос Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что украинские власти ранее отказались вести переговоры, даже запретив это на законодательном уровне.

Запад тем временем продолжает снабжать ВСУ вооружениями, обеспечивая тем самым затягивание конфликта. О стремлении к переговорному процессу при этом речи не идет.

«Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество - это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры, - подчеркнул Мирошник.

Кто может стать посредником По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, посредниками в переговорном процессе между Россией и Украиной могли бы стать Венгрия и, возможно, Словакия.

«Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии», - добавил он.

Не исключил Безпалько и варианта, при котором посредником могла бы стать ближневосточная страна или постсоветская республика.

Россия Переговоры Украина
05 декабря 2023, 10:05
Киселев указал на невозможность России проиграть СВО
РИА «Новости»
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Россия не может проиграть спецоперацию на Украине, так как в этом случае не останется государства, которое способно поддерживать мировое соотношение сил и ядерный баланс с США. Об этом на Всемирном медиа-саммите сказал генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, его слова привело РИА «Новости».

Киселев отметил, что нынешнее поколение стоит новую конструкцию мирового устройства.

«Если Россия уступит, то в мире не останется страны, которая будет способна поддерживать соотношение сил в мире, а также ядерный баланс с США. Все почувствуют себя в новой бескомпромиссной колониальной системе», - сказал он.

Гендиректор холдинга подчеркнул, что европейцы уже привыкли жить в колониальной системе, тогда как американцем жизненно необходимы ресурсы.

«Хотелось бы, чтобы все понимали смысл того, что происходит, а также осознавали роль России в этом», - добавил Киселев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимой трансформацию мирового устройства в сторону многополярности.

Россия Запад
05 декабря 2023, 09:32
Премьер Болгарии заявил об отсутствии каких-либо нарушений со стороны «Лукойла»
РИА «Новости»
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Российская компания «Лукойл» не нарушила ни одного предписания ЕС, ни законодательства Болгарии, указал премьер страны Николай Денков. Его заявление привело Болгарское телеграфное агентство.

Денков обратил внимание, что работу «Лукойла» без каких-либо нарушений подтверждают все последние проверки. Они показали, что компания в своей деятельности не преступила ни одного предписания Евросоюза, болгарского закона или таможенного постановления, пояснил политик.

Также Денков пообещал, что власти Болгарии опубликуют данные, если в деятельности компании найдут какие-либо нарушения.

Болгария одобрила запрет на использование компанией «Лукойл Нефтохим» в Бургасе российской нефти , начиная с марта 2024 года. С 1 января 2024-го отменят экспортные квоты, а исключение на переработку нефти из РФ полностью - с 1 марта.

НПЗ при этом уже выступил с предупреждением об угрозе остановки производства из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов.

Болгария Нефть Россия
05 декабря 2023, 09:30
Ван И назвал условие, при котором не будет холодной войны
РИА «Новости»
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Если власти Китая и Евросоюза выберут мир и стабильность, то новой холодной войны не будет. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с европейскими дипломатами в Пекине, сообщило РИА «Новости».

По словам Ван И, Китай и Евросоюз должны выбрать диалог, чтобы не возникло блокового противостояния. Если страны будут открыты и нацелены на общую выгоду, то появится надежда на процветание и развитие мира, добавил он.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что политика Пекина в отношении Брюсселя не изменилась в одночасье и остается стабильной.

Встреча Ван И с дипломатами стран ЕС состоялась в преддверии саммита Китай - ЕС. Мероприятие пройдет в Пекине 7 декабря. В рамках саммита ожидаются переговоры главы КНР Си Цзиньпина с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В Брюсселе хотят придумать альтернативу китайскому экономическому проекту «Один пояс - один путь», в который вовлечены многие государства, в том числе Россия. В ЕС планируют конкурировать с Китаем за влияние в стратегических регионах.

Китай
05 декабря 2023, 09:28
Забастовку на КПП на границе с Украиной приостановили в Словаки
Global Look Press
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Словацкие перевозчики приостановили забастовку на украинской границе. Они собираются обсудить решение проблемы с властями. Об этом сообщило РИА «Новости».

Накануне Еврокомиссия отвергла требование бастующих польских перевозчиков по возврату системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

«Европейский союз - это вообще союз? Поляки 28 дней выражают свой протест против последствий от освобождения украинских перевозчиков от [получения] разрешений», - указали словакские перевозчики в своем обращении.

Они выразили протест из-за бездействия правительства сначала часовой блокадой контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. Затем продлили ее на четыре дня. Однако 5 декабря они решили приостановить забастовку.

«Остаемся в предзабастовочной готовности», - отметили в заявлении.

Перевозчики из Словакии сообщили, что планируют в ближайшее время встретиться с министром транспорта и послушать его выводы по сложившейся ситуации. После этого бастующие примут решение о дальнейших действиях.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии присоединился к протестам польских дальнобойщиков. Они призвали отменить систему электронной очереди на границах, а также потребовали ввести коммерческие разрешения для компаний Украины на транспортировку грузов.

Украина Словакия

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