«Известия», РЕН-ТВ и «Парламентская газета» подпали под канадские санкции

Израиль собрался установить полный контроль над безопасностью в секторе Газа

После ликвидации ХАМАС Израиль возьмет под полный контроль сферу безопасности в секторе Газа и проведет его демилитаризацию. С таким заявлением выступил премьер страны Биньямин Нетаньяху, сообщила газета Haaretz.

Нетаньяху подчеркнул, что такие шаги необходимы для гарантии того, что из сектора Газа больше не будет никаких угроз для израильских граждан.

Несколькими днями ранее старший советник премьера Марк Регев объявлял, что силы безопасности Израиля останутся в палестинском анклаве после завершения операции.

По его словам, после окончания конфликта важной задачей для Израиля станет избежание возрождения «террористического элемента». В противном случае, ситуация может откатиться к исходной точке. При этом он обратил внимание, что ни о какой оккупации сектора Газа речи не идет.

«Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией», - пояснил Регев.