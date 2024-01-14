Извержение вулкана произошло на острове Суваносэ в Японии

Вулкан во время извержения выбросил камни на расстояние одного километра от кратера. По мнению специалистов из метеорологического агентства Японии, радиус в два километра является самым опасным. Сейсмологи присвоили извержению третий уровень опасности и запретили жителям подниматься в гору.

После начала стихийного бедствия при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды создали кризисный штаб.

Ранее из-за землетрясений в Японии погибли более 200 человек. Подземные толчки магнитудой 4,6 возникли в префектуре Исикава. Из-за стихийного бедствия пострадали более 500 человек , еще 323 японцев пропали без вести. От подземных толчков повредились дороги и дома. В регионе возникли неполадки с электричеством и отоплением.

Telegram-канал РЕН ТВ показал видео с последствиями землетрясения. На кадрах видно, как потоки воды сносили корабли, машины и крыши домов.