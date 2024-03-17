Извержение вулкана началось в Исландии

Бандиты похитили российскую туристку в Мексике и потребовали выкуп у ее мужа. Тот перевел деньги, но, где находится супруга, до сих пор не знает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя россиянка в одиночку путешествовала по Латинской Америке. В четверг, 14 марта, семья на автомобиле поехала в Рейносу, взяв с собой гостью.

Вечером того же дня девушка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что за ними вооруженные бандиты из местного картеля. Позже с ее телефона мужчине пришло требование заплатить выкуп в размере полутора тысяч долларов. Он перевел деньги.

Как выяснилось позже, бандиты отпустили семью мексиканцев, а россиянку и их машину забрали. Автомобиль нашли брошенным к следующей ночи.

Местоположение похищенной российской туристки неизвестно. Она отправила мужу из плена несколько голосовых сообщений. Также с ее номера у него продолжают требовать деньги - он перевел похитителям еще 900 долларов.

По данным грузинского телеканала Mtavari примерно в этом же месте члены наркокартеля похитили до 30 граждан Грузии. Преступники требуют за них выкуп в размере 90 тысяч долларов.