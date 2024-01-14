Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии

В юго-западной части Исландии началось извержение вулкана. До этого там было несколько незначительных землетрясений, сообщило издание Morgunblaðið.

Извержение вулкана произошло на полуострове Рейкьянес, расположенном возле города Гриндавик. Из этого населенного пункта эвакуировали жителей, объявлено чрезвычайное положение. Однако определить точное место, откуда движется поток лавы, пока не удалось.

Начальник полиции исландского региона Судурнес Ульфар Людвикссон предположил, что лава уже направляется в сторону Гриндавика. Вместе с этим увеличивается трещина в земле, которая появилась из-за извержения.

Первое в современной истории вулканическое извержение на полуострове Рейкьянес случилось в 2021 году, после чего стихийные бедствия участились. Вулканологи считают, что это может указывать на старт новой эпохи вулканической активности в регионе.

Сегодня, 14 января, извержение вулкана также произошло на японском острове Суваносэ. Этому стихийному бедствию присвоили третий уровень опасности, местным жителям нельзя подниматься в гору.