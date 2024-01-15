Извержение вулкана на юге Исландии стало крупнейшим с прошлого века

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Он заверил, что эти события запомнят в стране надолго. Рейниссон предположил, что извержение вулкана - лишь начало проблем, с которыми властям предстоит справляться.

«Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года», - указал глава департамента.

В 1973 в Исландии случилось крупнейшее извержение вулкана Эльдфедль. Пострадал город Хеймаэй. Многие дома разрушились, а населенный пункт засыпало черным пеплом.

В минувшее воскресенье, 14 января, на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Из города Гриндавик, который находится неподалеку, эвакуировали людей. Там объявили режим чрезвычайной ситуации. Лава уже дошла до строений, несколько частных домовладений охватило пламя.

Нынешнее извержение вулкана на юге Исландии стало мощнейшим с 1973 года. Об этом сообщила национальная телекомпания RUV , ссылаясь на заявление главы департамента гражданской защиты страны Видира Рейниссона.