05 августа 2024, 15:15

Извержение вулкана Этна парализовало авиацию на Сицилии

Unsplash
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На Сицилии активизировался вулкан Этна. Он выбросил столб пепла высотой около 10 километров и заставил аэропорт Катании ограничить прием воздушных судов, сообщил RT.

С начала июля Этна выпускал горячий пепел и лаву несколько раз, но 4 августа произошел особенно сильный выброс. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщил о «фонтане лавы», бьющем из вулкана. Облако пепла и дыма опустилось на близлежащие населенные пункты.

Из-за плохой видимости аэропорт Катании закрыл сектор B1 и сократил количество прибывающих рейсов до шести в час, сообщил журнал Airways. Даже после снятия ограничений администрация воздушной гавани предупредила пассажиров о высокой вероятности новых задержек.

Крупное извержение вулкана случилось в мае 2023 года.

Аэропорт Катании приостановил вылеты и перенаправил прибывающие суда на другие аэродромы.

Авиация Италия Вулканы Экология
05 августа 2024, 16:14
«Ближневосточные скрепы». В США рассмотрят две стратегии помощи Израилю
Unsplash
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Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль начнется в течение 24 часов. В комментарии 360.ru политолог Сергей Маркелов предположил, какую тактику преследуют в США, и каким будет возможный конфликт.

По мнению эксперта, США, как всегда, выбрали две стратегии, которые не исключают друг друга. Согласно первой, они для вида пригрозят Израилю: «Атата, получите» - и на публику заявят, что он вправе сам принимать решения, а они их не поддерживают. Он отметил, что подобная тактика будет предназначаться для внутреннего потребителя, потому что в мире о поддержке США Израиля давно известно.

Согласно другой, США прямо поддержат Израиль.

«Мы все чаще используем слово прокси», - отметил эксперт.

По его словам, США не бросят Израиль, потому что это единственное зависимое от них государство на Ближнем Востоке.

«Ближневосточные скрепы США», - заявил Маркелов.

Кроме того, по его мнению, в Штатах могли сказать, что Израиль - их единственная поддержка в регионе.

«Арабам никому не верим, они все предатели, а вы настоящая наша поддержка», - описал он.

Отношения между Ираном и Израилем обострились после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести удар возмездия.

США Израиль
05 августа 2024, 15:06
Главком армии Бангладеш пообещал создать временное правительство
Unsplash
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Бангладешские военные после отставки премьера Шейх Хасины сформируют временное правительство. Об этом заявил главком армии страны Вакер-Уз-Заман, его процитировало издание Dhaka Tribune.

Он отметил, что военные обсудили вопрос будущего страны со всеми политическими партиями. Главком также пообещал, что встретится с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

По его словам, армия создаст временное правительство, чтобы стабилизировать ситуацию и положить конец насилию в стране. Вакер-Уз-Заман подчеркнул, что руководство проведет расследование касательно несчастных случаев во время беспорядков.

Как напомнил RT , премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула территорию государства на фоне массовых беспорядков. В агентстве France Press указали, что она не успела записать речь к гражданам.

Беспорядки Митинги Армия
05 августа 2024, 14:25
Участники беспорядков в Бангладеш подожгли дом министра внутренних дел
Unsplash
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Протестующие в Дакке устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

Очевидцы рассказали, как днем 5 августа тысячи людей ворвались в резиденцию Хана в районе Дханмонди. По их словам, из дома шел дым, а в помещениях орудовали вандалы.

Незадолго до этого участники беспорядков штурмовали опустевший дворец «Ганобхабан». К тому времени премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина сложила полномочия и уехала в безопасное место. Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман обратился к народу, призвал прекратить анархию и объявил о создании временного правительства.

Протесты в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. С тех пор погибли не менее 300 человек.

«Известия» сообщили, что для разгона бунтовщиков полиция применила боевые патроны.

Беспорядки Митинги Азия
05 августа 2024, 14:24
«Пусть проверят». Захарова дала британским властям ценный совет
РИА «Новости»
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Британскому руководству следует проверить всех задержанных протестующих и выяснить, нет ли среди них вышедших на свободу в рамках обмена публициста Владимира Кара-Мурзы* и бывшего муниципального депутата Москвы Ильи Яшина*. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала сообщение о том, что в Британии из-за массовых протестов задержали более 420 человек. Дипломат с иронией отреагировала на эту новость и напомнила о «либеральной змее», пожирающей саму себя.

«Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея все глубже заглатывает свой хвост», - отметила она.

Великобританию захлестнула волна протестов и забастовок против мигрантов. Беспорядки и погромы в стране начались после фейка о том, что трех девочек в танцевальной студии города Саутпорт зарезал якобы 17-летний беженец-мусульманин. По данным полиции, в убийстве детей обвиняют гражданина Великобритании, который родился на южном побережье Уэльса.

*Признаны в России иностранными агентами.

Великобритания Мария Захарова МИД РФ Иноагенты

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