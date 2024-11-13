Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей

Изумруд принадлежал принцу Садруддину Ага-хану, сыну Ага-хана III, имама общины исмаилитов-низаритов. Садруддин Ага-Хан считается прямым потомком пророка Мухаммеда.

В 1960 году он заказал для своей невесты Нины Шейлы Дайер великолепное украшение от Cartier, инкрустированное 37-каратным изумрудом и 20 редкими бриллиантами. Этот ювелирный шедевр, принадлежавший Дайер, продали на аукционе в 1969 году.

Его приобрела французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень перешел к Гарри Уинстону, которого называют «королем бриллиантов». Он сделал из броши кулон. В ноябре 2024 года подарок Садруддина Ага-хана вновь появился на аукционе.

Ранее на торги выставили ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты. Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат.

На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной - 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.