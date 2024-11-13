13 ноября 2024, 20:12

Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за 881 млн рублей

Pxhere
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На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной — 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Изумруд принадлежал принцу Садруддину Ага-хану, сыну Ага-хана III, имама общины исмаилитов-низаритов. Садруддин Ага-Хан считается прямым потомком пророка Мухаммеда.

В 1960 году он заказал для своей невесты Нины Шейлы Дайер великолепное украшение от Cartier, инкрустированное 37-каратным изумрудом и 20 редкими бриллиантами. Этот ювелирный шедевр, принадлежавший Дайер, продали на аукционе в 1969 году.

Его приобрела французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень перешел к Гарри Уинстону, которого называют «королем бриллиантов». Он сделал из броши кулон. В ноябре 2024 года подарок Садруддина Ага-хана вновь появился на аукционе.

Ранее на торги выставили ожерелье, которое могло быть замешано в скандале со свержением экс-королевы Франции Марии-Антуанетты. Украшение георгианской эпохи состоит из 500 бриллиантов весом почти в 300 карат.

На аукционе Christie’s в Женеве продали редкий квадратный изумруд весом 37 карат. Его стоимость стала рекордной - 881 миллион рублей, сообщил телеканал CBS.

Аукционы
13 ноября 2024, 19:09
Исламские радикалы опубликовали обращение захваченного в Газе россиянина
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Радикальное движение «Исламский джихад»* обнародовало видеообращение россиянина Александра Труфанова, которого взяли в заложники в секторе Газа. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале организации.

На камеру мужчина сообщил о своем тяжелом положении, отсутствии еды, воды и электричества. Он предупредил о том, что его жизнь будет в опасности из-за бомбардировок.

Он призвал израильтян добиваться от правительства заключения соглашения, которое остановит боевые действия и освободит заложников.

«При боестолкновениях и бомбардировках немало [заложников] было убито», - сообщил россиянин.

Мужчина также добавил, что с началом операции израильской армии в Ливане дело о заложниках в Газе может быть окончательно забыто.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Израиль добился своих целей операции против ХАМАС. По его словам, пришло время завершить проект.

* Признано в РФ террористической организацией

Израиль Россия Ближний Восток
13 ноября 2024, 18:36
Путин обсудил координацию в ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили расширение связей двух государств в политической, торгово-экономической и гуманитарной области. Также Путин и Аль Сауд отметили высокий уровень дружественных отношений стран и эффективность принятых мер для баланса на мировом энергетическом рынке. Они указали на важность продолжения координации в ОПЕК.

Темой обсуждения также конфликт на Ближнем Востоке. По данным пресс-службы, позиция сторон по урегулированию палестино-израильского конфликта практически совпадает.

Страны ОПЕК приняли решение вести нефтедобычу в сокращенном режиме до конца года. Участники организации подтвердили свою готовность следовать сделке.

Кремль Саудовская Аравия Владимир Путин
13 ноября 2024, 17:43
Основатель французской партии «Национальное объединение» Ле Пен попал в больницу
Global Look Press
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Отца политика Марин Ле Пен и основателя французской правой партии «Национальное объединение» Жана-Мари Ле Пен госпитализировали. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, 96-летний политик попал в больницу в начале недели. Издание опровергло сообщения о том, что Ле Пен «прикован к постели». В окружении основателя «Национального объединения» рассказали, что ему становится «то лучше, то хуже».

Сейчас правой партией руководит дочь политика - Марин Ле Пен. В сентябре парижский суд начал рассматривать дело в отношении нее. По версии следствия, Ле Пен вместе с однопартийцами отмывала средства Европарламента. Если вину докажут, политик не сможет выдвинуться на пост президента в 2027 году. По статье об отмывании денег ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион евро.

Больницы Франция
13 ноября 2024, 17:06
Такер Карлсон заявил о чудовищном уровне наркомании в США
Global Look Press
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Многие американцы потребляют наркотики или содержащие наркотические вещества препараты. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в передаче на своем YouTube-канале.

«Правда заключается в том, что главная проблема США - все здесь много пьют, все под какими-то наркотиками, пьяные, все на каких-то таблетках», - объяснил он.

Карлсон пожаловался, что американские граждане принимают транквилизаторы даже в самолетах. Также он отметил широкое распространение марихуаны, от которой люди становятся «пассивными и тупыми».

«Вы шутите? Почему вы просто не можете наслаждаться вашей жизнью? Она же прекрасна», - возмутился журналист.

Совершено другая ситуация сложилась в других странах, в том числе в Японии и Сингапуре, добавил Карлсон. По его словам, там в аэропортах людей тщательно проверяют на наркотики и в случае провала теста задерживают.

«И если ты не прошел тест на наркотики, домой ты попадешь только через шесть месяцев восстановления. И они никому не скажут, где ты», - подчеркнул репортер.

Ранее Карлсон предположил, что Демпартия США поддержала Украину только ради достижения своих целей. По его мнению, украинской политической системе далеко до демократии.

США Наркотики

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