Израилю пригрозили войной за высылку палестинцев

«Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются „красной линией“, Иордания будет рассматривать их как объявление войны», - написал он.

Премьер отметил, что военные действия в палестинском анклаве представляют собой «вопиющее нарушение международного права и международного гуманитарного права».

По данным СМИ, израильские войска войдут на территорию Газы в течение ближайших двух суток, после этого начнется зачистка города от движения ХАМАС. Телеканал Al Arabiya сообщил, что число погибших в результате атак Израиля по сектору Газа превысило 10 тысяч.

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что начать мирные переговоры Палестине и Израилю пока что мешает позиция, которую занимает последний.