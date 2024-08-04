04 августа 2024, 08:55

Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке

Pxhere
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Если эскалация на Ближнем Востоке приведет к войне, то это станет «концом Израиля». Такое заявление в соцсети X сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«Справедливый мир - единственная надежда Израиля», - подчеркнул он.

Иран в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может нанести удар по израильской территории. Корпус стражей Исламской революции предупредил США и Израиль, что они получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения.

Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Ранее США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников. Президент Джо Байден намерен обезопасить союзника от всех угроз со стороны Ирана.

Германия США Израиль Ракеты Ближний Восток Исмаил Хания
04 августа 2024, 09:32
Рассмотрение дела против Трампа о вмешательстве в выборы возобновили
Global Look Press
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В США после восьмимесячного перерыва возобновят слушания по делу о попытке республиканца Дональда Трампа отменить поражение на президентских выборах 2020 года. Первое заседание пройдет в середине августа, сообщило агентство Reuters.

Перерыв в деле устроили для того, чтобы суд рассмотрел иск Трампа о предоставлении президентского иммунитета. Спустя восемь месяцев разбирательство возобновили. Окружной судья США Таня Чуткан назначила предварительное заседание на 16 августа.

Верховный суд постановил, что бывшие президенты имеют право на иммунитет за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности. Из-за этого Чуткан предстоит решить, какие аспекты обвинительного заключения, выданного специальным прокурором Джеком Смитом, нужно отклонить. Личное участие Трампа в заседании не потребуется.

Экс-лидера страны обвинили в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года. Республиканец не признал вину и уличил ФБР в замалчивании скандала вокруг содержимого ноутбука Хантера Байдена - сына его соперника Джо Байдена. Ходатайства о прекращении дела дважды отклоняли.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США
04 августа 2024, 07:37
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
РИА «Новости»
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«На нынешнем этапе принялись государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану», - отметил северокорейский политик.

Ким Чен Ын добавил, если при восстановлении понадобится помощь, то КНДР обратится к «искренним друзьям» - России.

Ранее Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования из-за катастрофических наводнений. Он попросил передать слова сочувствия всем жителям, которые потеряли родных и близких и добавил, что Северная Корея всегда может рассчитывать на помощь и поддержку России.

Проливные дожди обрушились на Северную Корею, что привело к масштабным наводнениям на северо-западе страны. Ущерб получили более 4,1 тысячи домов и значительная часть сельхозугодий, дороги и железнодорожные пути. Из-за паводков из пострадавших регионов эвакуировали не менее пяти тысяч человек.

Наводнения Северная Корея Ким Чен Ын Дороги Россия КНДР Владимир Путин
04 августа 2024, 05:34
Байден дал 12-летней девочке совет про отношения с мужчинами
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден снова опозорился, посоветовав 12-летней дочери журналистки Алсу Курмашевой не заводить серьезных отношений с парнями до 30 лет. Видео из Белого дома опубликовал своем YouTube-канале портал CTV News.

На опубликованных кадрах видно, что Байден притянул к себе девочку и призвал окружающих поздравить ребенка с днем рождения.

«И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет», - затем посоветовал ей Байден.

Американский лидер отметил, что это важная вещь, которую он говорил своей дочери и внучкам.

Байден встретился в Белом доме с американскими гражданами, прибывшими в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Также в Вашингтон прибыл обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*.

Это не первый случай, когда Байден опозорился из-за своего странного поведения, вызванного слабым здоровьем и преклонным возрастом.

Ранее Байден назвал шефа Пентагона Ллойда Остина чернокожим мужчиной, забыв его имя.

Прошлой осенью американский лидер сбился при рассказе истории , которую на днях дважды повторял, причем в той же аудитории.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

США Заключенные Дети Скандалы Белый дом в США Иноагенты
04 августа 2024, 04:02
В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России
Freepik
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Европе нужно создать оборонительный союз с Россией. Об этом премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил в в интервью медиагруппе Funke.

По его словам, Западу нужен европейский мирный порядок, который будет включать Российскую Федерацию.

«Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте», - объяснил он.

Днем 3 августа в Берлине состоялась акция под лозунгом «Мир, свобода, правда». Тысячи протестующих призвали наладить отношения с Россией. Они прошлись по улицам столицы Германии с плакатами в руках.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что для Европы наступили не самые лучшие времена. По его словам, континент буквально «трещит по швам».

Германия Европа Россия Запад

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