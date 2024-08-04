Израилю предрекли конец в войне на Ближнем Востоке

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«Справедливый мир - единственная надежда Израиля», - подчеркнул он.

Иран в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может нанести удар по израильской территории. Корпус стражей Исламской революции предупредил США и Израиль, что они получат жестокий урок за убийство лидера политического крыла палестинского движения.

Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда прибыл на инаугурацию нового президента Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю.

Ранее США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников. Президент Джо Байден намерен обезопасить союзника от всех угроз со стороны Ирана.