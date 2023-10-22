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«Думаю, мы понимаем две вещи: они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС <…> будет в состоянии повторить то, что он сделал», - отметил Блинкен.

Он добавил, что Израиль вряд ли решит взять палестинский анклав под свой контроль - целью израильского руководства является уничтожение ХАМАС в анклаве. Госсекретарь призвал найти механизмы, гарантирующие, что боевики из сектора Газа не станут снова наносить удары по соседней стране.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что США получают выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. По мнению дипломата, американское руководство не обращает внимания на обстрелы сектора Газа и гибель мирного населения с обеих сторон.