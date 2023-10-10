Израилю не нужна помощь США. Но и отказаться он не может

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Далее - прямая речь.

Обеспечат себя сами Штаты дают деньги, но израильтяне обязаны из них тратить не больше 25% на закупку оружия внутри страны. А на 75% этих денег, до восьми миллиардов долларов, Израиль должен купить оружие у самих Штатов. Следовательно, он как бы соглашается покупать у американцев вооружение.

Большую часть расходов Израиль несет сам Израиль самостоятельно обеспечивает оборону. Безусловно, будут ответные жесты от союзников Палестины. Тем более что сами США могут увеличить помощь палестинской администрации, но не ХАМАС.

Этому движению помогут другие подобные движения или более радикальные исламские лидеры, официально и неофициально. Арабский мир не оставит Палестину, это точно.

Сам Израиль - тоже один из лидеров по экспорту вооружений. У него серьезно развита военная промышленность, но США это не нравится.

Израиль не может отказаться от помощи американцев, иначе произойдет охлаждение отношений. Тем не менее нужно понимать, что его армия строится не вокруг американских поставок.

Форма влияния Военная помощь Израилю со стороны США - это форма отношений между американцами и израильтянами. Более того, это форма влияния Штатов на процессы на Ближнем Востоке.

Потому что, помимо Израиля , американцы помогают другим арабским странам. Тому же Египту, палестинской администрации и другим арабским государствам.

После 2018 года США взяли на себя обязательство передать Израилю 38 миллиардов военной помощи в течение десяти лет, то есть по 3,8 миллиарда в год.