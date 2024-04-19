Израильтяне не получали оповещений в связи с новым ударом военных по Ирану

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По его словам, израильские военные нанесли ограниченный удар по Ирану, однако представитель ЦАХАЛ отказался официально комментировать атаку. Теперь войска сосредоточились на оценке эффективности нападения.

«В правилах для гражданского населения Израиля нет никаких изменений», - сказал представитель военных.

В отличие от израильского правительства, посольство США из опасений об ответном ударе Ирана ограничило поездки сотрудников за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Телеканал сообщил, что Штаты знали о готовящемся ударе , но не участвовали в нем.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центре Ирана. По разным версиям, целью атаки могла стать радиолокационная станция или военная база.