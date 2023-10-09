Израильтяне массово улетели в Турцию после атаки ХАМАС

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Авторы материала отметили, что большой наплыв пассажиров на рейсы в Турцию начался после объявленной боевиками ХАМАС операции «Потоп в Аяксе», в ходе которой уже погибло большое количество мирных жителей со стороны Израиля и Палестины.

«В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве наблюдается большая плотность, израильские граждане устремились в Стамбул и Анталью. На рейсах „Турецких авиалиний“ нет мест», - указали в тексте статьи.

Журналисты подчеркнули, что это стало очередным доказательством того, что израильтяне ищут для себя безопасное и спокойное место, чтобы пережить боевые действия, которые продолжаются.

Боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля в минувшую субботу из сектора Газа. Они захватили более 100 человек в заложники и устроили массовую резню на музыкальном фестивале в кибуце Раим. Там нашли тела не менее 260 человек.

Военные Израиля нанесли несколько авиаударов по Газе. Министр обороны страны Йоав Галант призвал увеличить количество сброшенных снарядов, чтобы уничтожить все объекты ХАМАС. Также он распорядился о полной блокаде палестинской территории , где проживает более двух миллионов человек, и прекращении поставок продовольствия, электричества и топлива.