Израильтянам рекомендовали покинуть Египет

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«Мы призываем граждан нашей страны пересмотреть запланированные поездки за рубеж и избегать посещения стран, которые вызывают подозрения, особенно на Ближнем Востоке, - говорится в предупреждении Совета безопасности.

Власти рекомендовали израильтянам, которые находятся на Синайском полуострове, покинуть страну и вернуться на родину.

Причиной послужило нападение на двух израильских туристов в Александрии. Полицейский открыл огонь по туристической группе, погибли двое израильтян и один египтянин. МИД Израиля подтвердил гибель двух граждан страны.

Российские власти призвали соотечественников воздержаться от поездок в Израиль. Россиянам, находящимся на территории еврейского государства, рекомендовали соблюдать максимальную осторожность и следить за сообщениями местных властей.