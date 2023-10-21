Израильтян призвали немедленно покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию. Это означает, что гражданам нужно незамедлительно покинуть эти страны, передали в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию», - передали власти.
Израильтянам также посоветовали отказаться от поездок в Марокко. В канцелярии объяснили, что там стало больше антиизраильских протестных акций.
Российским туристам, в свою очередь, стоит воздержатся от посещений Израиля , Ливана, Иордании и палестинских территорий, пока обстановка на Ближнем Востоке не нормализуется.
Ранее более тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины в центре Бангкока перед израильским посольством. Протестующие требовали прекратить бомбардировки Газы и «геноцид». Еще одна манифестация сторонников Палестины прошла у Белого дома.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».