Израильтян призвали немедленно покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

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«СНБ повышает предупреждение о поездках в Египет (включая Синай) и Иорданию до четвертого уровня (высокая угроза) и рекомендует не посещать эти страны. Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию», - передали власти.

Израильтянам также посоветовали отказаться от поездок в Марокко. В канцелярии объяснили, что там стало больше антиизраильских протестных акций.

Российским туристам, в свою очередь, стоит воздержатся от посещений Израиля , Ливана, Иордании и палестинских территорий, пока обстановка на Ближнем Востоке не нормализуется.

Ранее более тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины в центре Бангкока перед израильским посольством. Протестующие требовали прекратить бомбардировки Газы и «геноцид». Еще одна манифестация сторонников Палестины прошла у Белого дома.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».