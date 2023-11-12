Израильского журналисты попытались зарезать в центре Берлина

По информации газеты, в ресторане журналист раздавал стикеры «Берлин приветствует евреев» в процессе съемок фильма, посвященного 85-летию Хрустальной ночи, с которой в Германии начались еврейские погромы.

«Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», - рассказал потерпевший.

Журналист также сообщил, что владелец ресторана запретил распространять стикеры и угрожал израильтянину, проведя пальцев вокруг своей шеи.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об «ужасающей» волне антисемитизма , которая захватила Германию на фоне военной операции Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа. Политик призвал жителей страны следовать конституции и не допускать любых проявлений антисемитизма.