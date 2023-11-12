12 ноября 2023, 00:47

Израильского журналисты попытались зарезать в центре Берлина

Freepik
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Неизвестные с ножом напали на израильского журналиста Гилада Саде в Германии. Это произошло в ресторане «Али Баба» в центре Берлина, сообщила немецкая газета Bild.

По информации газеты, в ресторане журналист раздавал стикеры «Берлин приветствует евреев» в процессе съемок фильма, посвященного 85-летию Хрустальной ночи, с которой в Германии начались еврейские погромы.

«Мы были в ресторане для распространения стикеров. Ко мне подбежал мужчина. Затем он ударил по моей камере и меня по лицу. К счастью, я не пострадал. Я не понял, что он сказал, все произошло очень быстро. У напарника мужчины был в руках большой нож», - рассказал потерпевший.

Журналист также сообщил, что владелец ресторана запретил распространять стикеры и угрожал израильтянину, проведя пальцев вокруг своей шеи.

Ранее вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об «ужасающей» волне антисемитизма , которая захватила Германию на фоне военной операции Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа. Политик призвал жителей страны следовать конституции и не допускать любых проявлений антисемитизма.

Германия Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 01:29
Украинцам разрешили жаловаться на «антиукраинских» водителей
Freepik
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Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, которая позволит пользователям пожаловаться на «антиукраинскую позицию» водителя. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя», - указали в сообщении.

По данным издания, возможность подать жалобу появилась в меню оценки поездки. Если пассажир выберет для оценки поездки одну или две звезды, то среди претензий к водителю он сможет указать антиукраинскую позицию.

Ранее в Киеве таксист высадил из машины двух пассажирок , которые требовали, чтобы он общался с ними исключительно на мове. Водитель спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи женщин из автомобиля. После этого его уволили. Позже мужчина записал видеообращение , в котором поблагодарил всех за поддержу на русском языке.

В конце октября стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков.

Такси Украина
12 ноября 2023, 00:18
Военный самолет США упал в Средиземное море
U.S. Department of Defense
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Самолет военно-воздушных сил США потерпел крушение во время тренировочного полета над Средиземным морем. Об этом сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).

«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», - сказано в заявлении.

Командование не сообщило о пострадавших или погибших в результате аварии летчиках. Причина падения устанавливается. По сообщению ведомства, крушение не было связано с враждебными действиями других стран.

Ранее генерал ВВС США Марк Келли заявил, что российские и китайские пилоты намеренно «сталкиваются» с американскими самолетами в горячих точках, чтобы потренироваться. По мнению военачальника, летчики этих стран предполагают, что им придется конкурировать с американцами в воздухе и хотят испытать свои самолеты.

США Авиация Самолеты
11 ноября 2023, 23:10
Украинские мошенники уговорили женщину поджечь дом и две машины в Белоруссии
Pxhere
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Женщина в городе Бресте под давлением мошенников с Украины подожгла два автомобиля и дом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

«В Бресте сотрудники милиции задержали 44-летнюю женщину, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем стала виновницей возгорания в подъезде жилого дома и в квартире. На преступление ее подтолкнули мошенники, след которых привел на Украину», - указали в сообщении.

По словам жительницы Белоруссии, ее 21-летний сын общался в мессенджере с незнакомцем, который уговорил его взять несколько кредитов и перевести деньги на определенный счет. Молодого человека убедили, что он участвует в «спецоперации правоохранительных органов».

После этого злоумышленники позвонили ей самой с целью склонить к участию в аналогичной «спецоперации». Взамен они обещали вернуть деньги, перечисленные ее сыном. Женщина продала квартиру и перевела деньги мошенникам.

«Спустя время лжеправоохранители снова связались с пострадавшей и вызвались помочь вернуть потерянные деньги. Взамен она должна была изготовить коктейли Молотова и совершить поджоги. Также снимать все на видео», - уточнили в МВД.

Правоохранители выяснили, что мошенники звонили с территории Украины.

Белоруссия Мошенничество Украина
11 ноября 2023, 21:54
Министр обороны Хорватии поплатился должностью за смертельное ДТП
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Ставший участником автомобильной аварии министр обороны Хорватии Марио Баножич лишился своего поста. Как сообщило издание Dnevnik, такое решение принял глава правительства Андрей Пленкович.

Ставший участником автомобильной аварии министр обороны Хорватии Марио Баножич лишился своего поста. Как сообщило издание Dnevnik , такое решение принял глава правительства Андрей Пленкович.

Авария с участием главы оборонного ведомства произошла утром в субботу, 11 ноября. Министр Баножич на своей машине из-за плохой видимости и осадков врезался во встречный фургон. Водитель пострадавшей машине погиб на месте. Глава Минобороны получил серьезную травму головы.

В пресс-службе Минобороны заявили, что министру в его свободное время не положены машины сопровождения или специальные маячки на личный транспорт.

В МВД Хорватии добавили, что на место аварии не вызывали военную полицию, так как глава оборонного ведомства находился не при исполнении своих служебных обязанностей.

После того, как сообщение об аварии министра Баножича предали огласке, глава правительства Андрей Пленкович объявил о его отстранении в связи с «чрезвычайными обстоятельствами».

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг уволил министра лесного хозяйства и природопользования республики, а также руководителя регионального управления Авиалесоохраны за аварию с участием подведомственного транспорта , в которой погибла семья из пяти человек.

ДТП Европа

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