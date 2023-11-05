Израильского министра отстранили за слова о ядерном ударе по сектору Газа

Нетаньяху заверил, что армия страны не рассматривает возможность удара по сектору Газа ядерным оружием и назвал такие заявления «оторванными от реальности».

«Израиль и ЦАХАЛ действуют в соответствии с высочайшими стандартами международного права, чтобы предотвратить причинение вреда посторонним людям», - заявил премьер.

По его словам, Армия обороны Израиля намерена придерживаться этой тактики «вплоть до победы».

Министр от партии «Еврейская сила» Элияху, отвечая в интервью на вопрос, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, заявил, что «это одна из возможностей». Кроме того, говоря о судьбе заложников, он указал, что «у войны тоже есть цена». Ранее он же сравнил Газу с Содомом и Гоморрой. По убеждению министра, в анклаве якобы нет невиновных. Громкие заявления подверглись бурному обсуждению и критике, после чего Амихай Элияху стал оправдываться «метафоричностью» своих слов о ядерном оружии и отмечать, что заложников нужно вернуть живыми и здоровыми.