04 февраля 2024, 08:19

Израильский военный погиб в боях на юге сектора Газа

Unsplash
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Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военнослужащего в результате боев против членов радикального палестинского движения на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Погибший - 24-летний сержант Шимон Иегошуа Асулин, который служил в 924-м батальоне 10-й бригады Армии обороны Израиля. Накануне он получил тяжелые ранения и скончался. Таким образом число жертв среди израильских военных с начала объявления военной операции увеличилось до 225. Всего с начала обострения конфликта погибли 562 солдата ЦАХАЛ.

Ранее израильские власти под давлением со стороны США предложили 40-дневное перемирие. Они ожидают, что за это время бойцы ХАМАС освободят более сотни заложников, а также передадут тела погибших израильтян. Однако палестинское движение пока не дало ответ на предложение Израиля. В США заявили, что во время прекращения огня можно доставить как можно больше гуманитарной помощи в Газу.

Израиль Палестина
04 февраля 2024, 08:28
Призыв не признавать выборы в России поддержали 29 депутатов Европарламента
РИА «Новости»
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Призыв эстонского депутата Рихо Терраса о непризнании результатов выборов президента России в 2024 году поддержали лишь 29 депутатов Европарламента. Об этом сообщил портал телерадиовещания ERR.

Под призывом Терраса подписались депутаты из Венгрии, Чехии, Дании, Финляндии, Словакии, Румынии, Швеции, Польши, Латвии, Литвы, Италии, Нидерландов, Испании и Болгарии.

Общее количество депутатов в Европейском парламенте составляет 705 человек.

Террас в ходе слушаний также заявил, что проведение президентских выборов на территории Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик, и Крыму, противоречит основам демократии.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что решение лидеров Евросоюза о выделении Украине 50 миллиардов евро противоречит национальным интересам стран сообщества. Он не исключил, что в блоке появятся новые силы, которые захотят бороться за благополучие самих европейцев.

Россия Евросоюз Европарламент
04 февраля 2024, 07:57
Черт попутал. Захарова жестко прошлась по уехавшим артистам
РИА «Новости»
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Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что покинувших страну артистов «черт попутал». Об этом она сказала в эфире канала «ТВ Центр».

«Одно замечательное, прекрасное выражение: их черт попутал. В нем вся народная мудрость», - сказала дипломат.

Таким образом она прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию Аллой Пугачевой, группой «Би-2» и остальными.

«Здесь не надо даже что-то пояснять. У кого-то из них давно в кармане фига была, кто-то испугался или растерялся», - добавила представитель МИД.

Захарова выразила мнение, что гражданская позиция спонсирующих террористический режим Украины людей теперь начала работать против них.

Ранее дипломат объяснила «360», что ситуация с депортацией группы «Би-2» из Таиланда связана прежде всего с тем, что они нарушили местное миграционное законодательство.

Мария Захарова Россия
04 февраля 2024, 07:35
США ударили по позиции с хуситов, где находилась противокорабельная ракета
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Американские военные нанесли удар по позиции движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене, где находилась подготовленная к запуску противокорабельная ракета. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

США совершили атаку утром 4 февраля около 04:00. В командовании пояснили, что удар нанесли в целях самообороны по ракете, готовой к пуску по судам в Красном оре.

«Силы США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и установили, что она представляла непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе», - отметили в CENTOM.

Члены «Ансар Аллы» в ноябре 2023 года выразили поддержку Палестине и заявили, что будут атаковать все корабли, перевозящие грузы для Израиля в Красном море. В ответ США и Великобритания начали операцию против хуситов на море и суше.

Американские военные наносят удары по всем целям хуситов, которые считают представляющими угрозу.

Ранее члены «Ансар Аллы» атаковали корабль ВМС США в Аденском заливе.

США Йемен
04 февраля 2024, 03:23
«Демократы содрогнулись». США испугались приезда Карлсона в Москву
РИА «Новости»
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Американские власти испугались, что прилетевший в Москву американский журналист Такер Карлсон может взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом написала член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

«Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина», - заявила конгрессвумен.

Грин добавила, что в Белом доме не любят таких журналистов как Карлсон за то, что они критикуют американские власти.

Ранее стало известно, что популярный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию. Его заметили в Большом театре на балете «Спартак».

Также о визите Карлсона в Москву написал в соцсети X его коллега Джексон Хинкл. Он выразил надежду, что журналист приехал, чтобы взять интервью у Владимира Путина.

США Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Москва

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