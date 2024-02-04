Израильский военный погиб в боях на юге сектора Газа

Погибший - 24-летний сержант Шимон Иегошуа Асулин, который служил в 924-м батальоне 10-й бригады Армии обороны Израиля. Накануне он получил тяжелые ранения и скончался. Таким образом число жертв среди израильских военных с начала объявления военной операции увеличилось до 225. Всего с начала обострения конфликта погибли 562 солдата ЦАХАЛ.

Ранее израильские власти под давлением со стороны США предложили 40-дневное перемирие. Они ожидают, что за это время бойцы ХАМАС освободят более сотни заложников, а также передадут тела погибших израильтян. Однако палестинское движение пока не дало ответ на предложение Израиля. В США заявили, что во время прекращения огня можно доставить как можно больше гуманитарной помощи в Газу.