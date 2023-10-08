Израильский самолет уничтожил дом командира подразделения ХАМАС — СМИ
Самолет израильской армии уничтожил дом командира северного подразделения ХАМАС Абу Анаса аль-Джандура. Об этом сообщили «Известия».
По данным СМИ, здание находилось у площади Шейха Зайда. Информация о Абу Анас аль-Джандуре пока отсутствует.
Ранее истребители Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения ХАМАС. Военные опубликовали видеозапись с прямым попаданием в здание.
По последним данными армии Израиля , уничтожены более 400 террористов, вооруженные силы нанесли удар по 500 объектам палестинских боевиков, включая военную инфраструктуру ХАМАС.
Ранее жителей севера Израиля попросили покинуть дома на пару дней. Официальный представитель армии Даниэль Хагари также анонсировал эвакуацию людей у границы с Газой. Столкновения Израиля и Палестины продолжаются.