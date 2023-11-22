22 ноября 2023, 04:45

Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников

РИА «Новости»
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Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении 50 заложников и гуманитарной паузе в военных действиях в секторе Газа. Об этом написала газета Haaretz.

«Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников <…> на палестинских заключенных из израильских тюрем», - сказано в сообщении издания.

Вечером во вторник, 21 ноября, Джо Байден сообщил о скором решении вопроса с израильскими заложниками у движения ХАМАС. По словам американского президента, стороны практически достигли договоренности, и в скором времени часть пленников вернется домой.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. По словам политика, службы безопасности полностью поддержали его. Нетаньяху добавил, что пауза в военных действиях не означает остановку операции в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
22 ноября 2023, 05:11
Новый уровень вмешательства НАТО в конфликт на Украине допустили в США
Unsplash
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Украине может потребоваться вмешательство НАТО из-за неудач на поле боя. Причем это произойдет на другом уровне, заявил в статье для National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

«Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне», - написал он.

Как отметил специалист, ситуацию на поле боя не стоит оценивать по продвижению той или иной стороны. По его словам, для выявления победителя нужно взять во внимание человеческие и материальные потери. Блэкберн подчеркнул, что ВСУ точно проигрывают российским военным. При летнем контрнаступлении украинские бойцы понесли серьезные потери, поэтому теперь руководству страны приходится думать о новой мобилизации. Но она обязательно скажется на экономике страны и боевому духу населения.

Блэкберн добавил, что западные страны не справляются с военной помощью Украине, а поддержка сто стороны США в итоге прекратится. Это поспособствуют внутренние разногласия и война между Израилем и Палестиной.

США НАТО Украина
22 ноября 2023, 03:31
Зеленский решился на переговоры с Трампом о мире на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский готов лично обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов. Конечно, если у него есть конкретный мирный план, он может поделиться им со мной», - сказал он.

При этом Зеленский пояснил, что любая инициатива, основанная на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, не является мирным планом. Хотя это поможет остановить конфликт, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский направил экс-президенту США приглашение посетить Украину. Он пообещал политику объяснить за 24 минуты, почему конфликт с Россией невозможно урегулировать мирным путем в течение суток. Трамп ответил отказом на предложение Зеленского посетить страну , указав, что поездка на Украину спровоцирует конфликт интересов.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
22 ноября 2023, 02:49
«Придется без него». Зеленского не пригласят на переговоры с Россией
РИА «Новости»
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Переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель швейцарской газеты Die Weltwoche Вольфганг Койдль.

По мнению журналиста, переговоры неминуемы, но украинский президент мешает заключению мира.

«Значит, придется без него», - сделал вывод Койдль.

Обозреватель считает, что упрямое нежелание Зеленского не идти на мирные переговоры делают его неудобным не только для российской власти, но также и для США и Европы.

«Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру - Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдет», - заключил Вольфганг Койдль.

Ранее газета Cumhuriyet написала, что Запад может сменить Владимира Зеленского с помощью третьего Майдана.

В понедельник, 21 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией.

Владимир Зеленский Переговоры Запад Украина
22 ноября 2023, 02:44
Нетаньяху анонсировал «тяжелое» решение по заложникам ХАМАС
Pxhere
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Израилю предстоит принять «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова привел ТАСС.

«Сегодня вечером перед нами стоит тяжелое, но правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддержали его. В своей профессиональной оценке они ясно дали понять, что безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня и что разведывательные усилия продолжатся», - сказал он.

Премьер добавил, что необходимое для освобождения заложников временное прекращение огня не означает остановку операции в секторе Газа. Он пообещал выполнение в полном объеме всех поставленных перед ЦАХАЛ целей. В первую очередь, это ликвидация ХАМАС и устранение любой угрозы Израилю со стороны сектора Газа.

По словам Нетаньяху, президент США Джо Байден помог Тель-Авиву добиться более выгодных условий в сделке по освобождению заложников. Других деталей по поводу условий освобождения заложников премьер-министр раскрывать не стал.

Накануне Байден заявил, что заинтересованные стороны практически достигли договоренности об освобождении заложников ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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