Израильский министр назвал возможным ядерный удар по сектору Газа

Политик также выступил против поставок любой гуманитарной помощи в палестинский анклав. По его словам, Израиль не будет передавать «нацистам» грузы, а «в Газе не существует такого понятия, как не вовлеченные гражданские лица».

Позже Элияху попытался опровергнуть свои слова. Любому здравомыслящему человеку понятно, что замечание об атомной бомбе было метафорическим, заявил министр. Власти и политики Израиля осудили высказывание Элияху об ударе ядерным оружием по сектору Газа.

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС, после чего ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Позже в Израиле заявили о полной блокаде сектора Газа.

С начала эскалации конфликта ЦАХАЛ нанес удары по 2,5 тысячи объектов ХАМАС в анклаве. Военные атаковали инфраструктуру палестинского движения с помощью авиации.