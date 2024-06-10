10 июня 2024, 01:21

Израильский министр Бени Ганц объявил о выходе из правительства Нетаньяху

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Биньямина Нетаньяху. Его слова привело РИА «Новости».

«К сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе, которая станет оправданием той болезненной цены, которую мы продолжаем платить. Поэтому сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство», - заявил Бени Ганц в специальном обращении.

По словам министра, осенью в годовщину нападения ХАМАС на Израиль он готов пойти на выборы, чтобы создать правительство «способное решать проблемы». Политик призвал Нетаньяху назначить досрочные выборы, чтобы народ Израиля не был «разорван на части».

В ответ на это Нетаньяху призвал «не бросать сражение» и объединить усилия для победы.

В мае Международный суд ООН в Гааге призвал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе в секторе Газа. Об этом объявил председатель суда Наваф Салам.

10 июня 2024, 01:48
Молдавский политик призвал объединиться вокруг Путина
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Политики постсоветских стран, а также лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал лидер молдавской оппозиции Илан Шор РИА «Новости».

«Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся», - объяснил свою позицию политик.

Илан Шор - лидер оппозиционного молдавского блока «Победа». Он последовательно выступает против евроинтеграции и за укрепление отношений с Россией. В мае этого года Шор стал гражданином России.

Позже он допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства. По его словам, это государство - территория беззакония.

На родине членам блока «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене. Самого Шора молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы миллиарда долларов.

Уголовное дело Молдавия Россия Владимир Путин Оппозиция
10 июня 2024, 01:42
Британский политик снялся с выборов из-за постов про женскую грудь
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Великобритании выбыл из предвыборной гонки мировой судья Сэм Траск, который шел кандидатом от Консервативной политики в парламент Уэльса. Он снялся с выборов после скандальных сексуальных комментариев в Сети, сообщило издание Daily Mirror.

Кандидат от тори занял ключевое место в предвыборное гонке, но журналисты разоблачили его неприемлемое поведение. В 2013 году Траск похвастался в соцсетях, что предпочитает определять размер женской груди «вручную на ощупь», а также «губами и языком для точности». Он также отметился в ветке форума, где обсуждали женские трусы.

«Люблю обтягивающие шорты на своей жене. У нее потрясная [сленговое обозначение женских гениталий]», - говорится в публикации.

После разоблачения его непристойных комментариев Траск заявил, что написал их много лет назад, считает «абсолютно неуместными», извинился и снялся с выборов.

Это не первый такой случай в Европе. Летом 2023 года итальянский политик Витторио Згарби похвастался в сети многочисленными сексуальными связями, назвав свой пенис «органом познания». После разразившегося скандала он отказался уходить в отставку.

Ранее греческие спасатели обнаружили тело пропавшего британского телеведущего Майкла Мосли рядом с пещерой на острове Сими.

Великобритания Женщины Выборы
10 июня 2024, 00:30
Евродепутатом от Кипра избрали 24-летнего ютубера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Киприоты избрали депутатом в Европарламент независимого кандидата — 24-летнего ютубера Фидиаса Панайоту, который согласно экзит-поллами занял третье место. Это стало сюрпризом выборов, сообщила газеты Phileleftheros.

Киприоты избрали депутатом в Европарламент независимого кандидата - 24-летнего ютубера Фидиаса Панайоту, который согласно экзит-поллами занял третье место. Это стало сюрпризом выборов, сообщила газеты Phileleftheros.

Киприоты выбирали шестерых евродепутатов, переизбрав троих и избрав тройку новых представителей. Сам ютубер признался, что до сих пор не может поверить в свою победу, отметив при этом, что вполне осознает масштаб возложенной на него ответственности.

По его словам, его соотечественники поверили в нового человека, поэтому он должен стать образцовым евродепутатом, чтобы «этот путь был открыт для других Фидиасов в будущем».

Ютубер заявил, что не станет присоединяться к какой-то политической группе, а попытается создать свою собственную из других независимых кандидатов. Официально итоги выборов пока еще не подвели. По предварительным расчетам, Панайоту получит от 15,8% до 18,2% голосов.

«Фидиас Панайоту стал большим сюрпризом сегодняшнего голосования», - говорится в публикации.

Издание отметило, что «феномен Фидиаса - кипрский», ему удалось переломить ситуацию, изменить карту выборов, «вызвать политическое землетрясение». Он использовал соцсети по максимуму, не владеет политической речью, не озвучивал политические позиции и цели, но получил голоса избирателей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла обыски в здании Европарламента по делу о «влиянии России».

Кипр Депутаты Блогеры Европа YouTube Европарламент
09 июня 2024, 23:39
В Белоруссии задержали школьников-взрывателей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белорусии задержали школьников, занимающихся изготовлением и подрывом самодельных бомб. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ.

В адрес белорусского КГБ поступил запрос о помощи и содействии от одной из самых мощных западных спецслужб, обнаружившей ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ*. Их создатели учили подписчиков изготовлению взрывчатых веществ.

При проверке выяснилось, что данные отдельных активных участников были зарегистрированы в белорусских городах - Витебске и Могилеве. Причем подрывниками оказались школьники.

«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», - говорится в материале.

По словам одного из задержанных, в этих Telegram-каналах также было «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма. Установлено больше десятка подростков.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.

*ИГИЛ, «Исламское государство», «Дмитровский джамаат» - террористические организации, запрещенные в России.

Белоруссия Взрывы Школьники Оружие

Новости по теме