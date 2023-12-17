17 декабря 2023, 09:36

Израильский генерал признал ответственность за гибель пленных в Газе

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Глава Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви прокомментировал гибель трех израильских заложников, похищенных группировкой ХАМАС. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, так как является командиром. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Халеви выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что в будущем не допустит подобного развития событий.

«Армия обороны Израиля, и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем», - отметил глава Генштаба.

Заложники погибли от обстрелов ЦАХАЛ в районе Шеджайя в секторе Газа из-за ошибки израильских военных. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону.

Тела застреленных отправили на экспертизу, которая подтвердила, что погибшие являлись гражданами Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию и выразил соболезнования родственникам убитых.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 декабря 2023, 08:26
Кулеба восхитился Шольцем из-за его влияния на начало переговоров ЕС и Украины
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его восхитили усилия канцлера ФРГ Олафа Шольца, который добился снятия вето Венгрии на начало переговоров ЕС с украинским руководством. Об этом сообщила газета Bild.

В интервью изданию Кулеба заявил, что Шольц войдет в историю, так как он показал свою готовность отстаивать интересы Европы.

«То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю как акт германского лидерства в интересах Европы», - указал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что украинский народ искренне восхищается немецким канцлером.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил наложить вето на переговоры Евросоюза и Украины о вступлении в объединение. Это произойдет, когда обсуждение вхождения страны в сообщество будет реальным, а не гипотетическим, подчеркнул он.. По его словам, венгерской стороне придется прибегнуть к праву вето, если ЕС захочет навязать решение, не соответствующее интересам государства.

Германия Евросоюз Украина Олаф Шольц
17 декабря 2023, 08:02
Сербия проведет внеочередные парламентские выборы
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Более 6,5 миллионов граждан Сербии поучаствуют в досрочных парламентских выборах и проголосуют за новое руководство в 65 муниципалитетах и городах. Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего в регионах 17 декабря откроются более восьми тысяч избирательных участков, 81 из них будет располагаться за границей. За ходом голосования проследит рекордное число наблюдателей - свыше 5,5 тысячи.

Окончательные результаты выборов огласят через 96 часов после получения последний сводки с избирательного участка. Парламентарии нового созыва приступят к работе через месяц после этого. Новое правительство сформируют через 90 дней после окончательного объявления результатов.

Ранее парламентские выборы прошли в Польше. По мнению блогера «Голос Мордора», результаты голосования разделили страну пополам - победу одержала националистическая партия «Право и справедливость», но правительство формирует фракция «Гражданская платформа».

Сербия Выборы
17 декабря 2023, 07:41
Зеленский стал «жертвой» внутренней американской политики — СМИ
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Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Вашингтон и столкнулся с тем, что Украину втянули в «ожесточенный внутриполитический спор». Об этом сообщила газета Washington Post.

Источник издания рассказал о состоянии украинского лидера во время поездки. По его словам, перед прибытием в американскую столицу Зеленский выглядел «спокойным, собранным, но по понятным причинам удрученным». Президенту Украины пришлось в США участвовать в спорах и пытаться «решить внутренние противоречия» между демократами и республиканцам.

Собеседник газеты отметил, что Зеленский выразил беспокойство и потерял свой «обычный энтузиазм» из-за того, что американские политики поставили украинское руководство в опасное положение и втянули в противостояние партий перед выборами.

Президенту Украины не удалось во время визита в Вашингтон уговорить конгресс выделить государству дополнительный транш в 61 миллиард долларов, заявили СМИ. Американские законодатели 15 декабря уйдут на рождественские каникулы и вернутся к вопросу поддержки украинского руководства только в 2024 году.

США Владимир Зеленский Украина Выборы президента США
17 декабря 2023, 07:25
Россия нашла способ платить взносы в ООН в иностранной валюте
Unsplash
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Россия создала механизм платы членских взносов в международные организации, в частности институты ООН, в долларах и евро. Об этом РИА «Новости» сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

По его словам, исключением остается прошлогодний взнос в Фонд ООН в области народонаселения. В 2022 году у России возникали сложности в переводе средств в бюджеты международных институтов из-за санкций.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», - констатировал Ильичев.

Ранее появились данные о том, что страны G7 активизировали переговоры о конфискации части замороженных российских активов, чтобы найти хоть какие-то средства на обеспечение Украины. Европейский дипломат в беседе со СМИ указывал на то, что российские деньги «лежат без дела».

Конгресс США по-прежнему не дал разрешения на передачу Украине пакета военной помощи на 61 миллиард долларов, ЕС не мог определиться с выделением ей 50 миллиардов евро по четырехлетней программе поддержки.

Россия МИД РФ ООН

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