Израильский генерал признал ответственность за гибель пленных в Газе
Глава Генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви прокомментировал гибель трех израильских заложников, похищенных группировкой ХАМАС. Он заявил, что несет ответственность за случившееся, так как является командиром. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
Халеви выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что в будущем не допустит подобного развития событий.
«Армия обороны Израиля, и я, как ее командир, несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем», - отметил глава Генштаба.
Заложники погибли от обстрелов ЦАХАЛ в районе Шеджайя в секторе Газа из-за ошибки израильских военных. Они приняли пленников за угрозу и открыли огонь в их сторону.
Тела застреленных отправили на экспертизу, которая подтвердила, что погибшие являлись гражданами Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху прокомментировал ситуацию и выразил соболезнования родственникам убитых.