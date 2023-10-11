Израильский футболист потерял ногу в результате атаки ХАМАС
Футболист команды «МС Кирьят-Ям» Бен Биньямин потерял ногу в результате нападения боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party, проходивший недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщил портал Ynet.
По информации издания, Биньямин отдыхал на фестивале со своей девушкой и братом. Когда на лагерь напали боевики, брат успел уехать на машине. Биньямин с девушкой спрятались, но нападавшие бросили гранату в их сторону. Молодые люди получили ранения.
Госпитализировать пострадавших удалось только 9 октября. Врачам пришлось ампутировать ногу футболиста.
Боевики ХАМАС напали на участников фестиваля Nature Party в субботу, 7 октября. В результате атаки погибли, как минимум, 260 человек. Кроме того, нападавшие захватили заложников, судьба которых до сих пор неизвестна.
Выжившие участники фестиваля рассказали «360», как им удалось спастись.