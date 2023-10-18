Израильский дипломат заявила о неготовности сторон конфликта в секторе Газа к диалогу

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«Я не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы предлагать решения, потому что ни одна из сторон не готова к переговорам», - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что главной целью Израиля стало уничтожение ХАМАС, а не диалог с палестинским движением. Радиан-Гордон также ответила на сообщения о том, что израильское правительство нарушило международное право, когда ЦАХАЛ обстрелял сектор Газа. По словам дипломата, израильская сторона не нарушала нормы, в отличие от ХАМАС.

«Во всех наших командах есть эксперты в этой сфере, и мы следим за тем, чтобы мы соблюдали международное право. Это наша обязанность как демократического государства, и мы ее выполняем», - отметила она.

Ранее израильская газета обнародовала видео с ударом по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Съемка велась с балкона здания, расположенного рядом с медицинским учреждением.