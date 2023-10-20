Израильский беспилотник уничтожил террориста в Ливане

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«Ночью беспилотный летательный аппарат ЦАХАЛ уничтожил террориста на территории Ливана», - говорится в заявлении.

Кроме того, Армия обороны Израиля ударила по нескольким военным объектам «Хезболлы» в ответ на ракетные удары из Ливана, совершенные накануне.

Всего за ночь ЦАХАЛ нанес удары по более чем 100 военным объектам ХАМАС , среди которых - склад оружия и десятки оперативных командных центров. Кроме того, израильские военные убили боевика Амджада Маджеда Мухаммада Абу Оде, участвовавшего в «кровавых расправах» над мирными жителями на юге еврейского государства. Помимо этого, ЦАХАЛ отчитался о ликвидации «террористических активов» и оружия в мечети в районе Джабалия, которую ХАМАС использовал как наблюдательный пункт и плацдарм.

Армия Израиля также уничтожила группу боевиков ХАМАС в секторе Газа после их попытки обстрелять ракетами израильский самолет.