Израильским военным приказали занять буферную зону с Сирией

«Ночью ЦАХАЛ захватил дополнительные точки в буферной зоне с Сирией», - сказал он.

Кац приказал военным оперативно действовать в Сирии, чтобы создать зону безопасности, свободную от стратегического оружия и террористической деятельности, которая могла бы причинить вред израильским солдатам.

Помимо этого, министр потребовал устранить контрабанду оружия из Ирана в Ливан через Сирию в приграничных пунктах.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские военные впервые с войны 1973 года совершили открытое вторжение в Сирию. Чиновники из Израиля не исключили, что вооруженные представители сирийской оппозиции захватят объекты рядом с Голанскими высотами, чтобы использовать их против ЦАХАЛ.