Израильским военным дали «зеленый свет» на вход в сектор Газа

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Главной задачей военнослужащих станет уничтожение боевиков палестинского движения ХАМАС. Цель будет достигнута, «даже если на это уйдет год», подчеркнул министр. По его словам, освобождение заложников отойдет на второй план.

В материале издания сказано, что ХАМАС и «Исламский джихад»* вместе насчитывают около 50 тысяч бойцов.

Ранее посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль «пойдет до конца» в вопросе уничтожения ХАМАС. Он подчеркнул, что Евросоюз должен поддержать израильскую сторону.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по территории Израиля выпустили тысячи ракет. В ответ еврейское государство объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.