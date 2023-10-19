Израильским военным дали «зеленый свет» на вход в сектор Газа
Израильские войска получили «зеленый свет» на вхождение в сектор Газа. Об этом сообщило издание ABC News со ссылкой на члена Совета безопасности Израиля, министра экономики Нира Бараката.
Главной задачей военнослужащих станет уничтожение боевиков палестинского движения ХАМАС. Цель будет достигнута, «даже если на это уйдет год», подчеркнул министр. По его словам, освобождение заложников отойдет на второй план.
В материале издания сказано, что ХАМАС и «Исламский джихад»* вместе насчитывают около 50 тысяч бойцов.
Ранее посол еврейского государства в ЕС и НАТО Хаим Регев заявил, что Израиль «пойдет до конца» в вопросе уничтожения ХАМАС. Он подчеркнул, что Евросоюз должен поддержать израильскую сторону.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Со стороны сектора Газа по территории Израиля выпустили тысячи ракет. В ответ еврейское государство объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».
*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.