Израильский боец ММА написал на снаряде имя Нурмагомедова
Известный израильский боец смешанных единоборств Хаим Гозали написал на снаряде для ЦАХАЛ имена четырех других бойцов ММА, поддерживающих Палестину, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Он выложил фото исписанного снаряда в соцсетях.
Хаим Гозали выступае*т под псевдонимом Израильский Бэтмен, на его счету 15 побед и всего шесть поражений. Раньше служил в пограничной полиции израильской армии.
Гозали уже обвинял российских бойцов ММА в подстрекательстве дагестанцев к беспорядкам в аэропорту в Махачкале и вызвал их на бой. При этом экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников штурма аэропорта.