Израильский боец ММА написал на снаряде имя Нурмагомедова

ЦАХАЛ ударил по отряду боевиков в Ливане при попытке запуска ракет

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Армия обороны Израиля ударила по отряду боевиков при попытке запуска противотанковых ракет из Ливана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, некий «отряд террористов» пытался запустить противотанковые ракеты из Ливана по району населенного пункта Ливне на севере еврейского государства.

«Солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по отряду, попадание было зафиксировано. Кроме того, солдаты нанесли удар по двум пусковым установкам для противотанковых ракет в Ливане», - указали в армейской пресс-службе.

Также боевики выпустили противотанковые ракеты по посту ЦАХАЛ в районе Манары на севере Израиля. Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Израильские военные накануне ударили противотанковыми ракетами по террористической ячейке в Ливане. ЦАХАЛ получили данные о том, что ливанские боевики готовятся атаковать район города Зарит.

По данным израильского бригадного генерала Ицика Коэна , войска уже действуют в глубине Газы. ЦАХАЛ подошел в главны воротам анклава.