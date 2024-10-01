01 октября 2024, 00:30

Израильские войска ударили по южному пригороду Бейрута

Unsplash
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ВВС Израиля ударили по объектам в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщил ливанский полевой источник РИА «Новости».

«Израильская авиация ударила по кварталам Лейляки и Бурджбаражни в южном пригороде Бейрута. Вероятней всего, будет еще серия ударов», - заявил собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о массированном танковом обстреле со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на юге Ливана. По данным журналистов, израильские войска намерены создать 20-километровую зону на юге арабского государства.

До этого стало известно, что член центрального совета движения «Хезболла» Набиль Каука и командующий южным фронтом Али Караки погибли в результате ударов Израиля по Бейруту.

Авиация Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины «Хезболла»
30 сентября 2024, 22:17
ЦАХАЛ начал массированный обстрел из танков на юге Ливана
Unsplash
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Массированный танковый обстрел со стороны израильской армии начался на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал MTV.

По данным аналитиков, в качестве первой основной цели вторжения ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) может сформировать зону внутри южного Ливана протяженностью в 20 километров.

Как отметило агентство Reuters , ливанские войска отошли на пять километров на юге страны у границы с еврейским государством.

Ранее стало известно, что во время бомбардировки Ливана погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео с военной операцией. На кадрах видны взлет и возвращение истребителя F-15I, который, по данным ЦАХАЛ, участвовал в ударах по центральному штабу «Хезболлы» в Ливане и ликвидации главы движения.

Израиль Военные Армия Танки Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
30 сентября 2024, 19:51
Белорусские пограничники посадили беспилотник у границы с Литвой
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Белорусские пограничники обнаружили неизвестный беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой. При помощи спецустройств аппарат посадили, сообщила пресс-служба Пограничного комитета республики.

Дрон посадили накануне, это случилось в Вороновском районе. Правоохранители возбудили административное дело.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности», - уточнили в Погранкомитете.

Там напомнили, что с 1 апреля в Белоруссии запрещено ввозить, хранить и использовать беспилотники без особого разрешения. Нарушение этих правил в приграничной зоне влечет административную ответственность.

Президент Александр Лукашенко ранее заявил о договоренности с Россией и Украиной о не освещении случаев нарушения государственной границы беспилотниками. Он объяснил это особенностями управления аппаратами.

Белоруссия Беспилотники Литва
30 сентября 2024, 13:49
Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
РИА «Новости»
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Очередной этап проверки готовности подразделений ВВС и войск ПВО начался в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Руководит проверкой начальник Генштаба Павел Муравейко. В мероприятиях задействуют все армейские полигоны. Личный состав, в том числе призванные из резерва военнообязанные, должен будет подготовить вооружение и технику и выйти в назначенные районы.

Жителей страны предупредили, что из-за войсковых маневров возможны временные ограничения на автодорогах.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать , но должна быть готова к боевым действиям.

В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Латвия, Литва и Польша усилили приграничные группировки войск и возводят различные заградительные сооружения.

Авиация Белоруссия Военные учения ПВО
30 сентября 2024, 11:42
Британский заключенный рассказал подробности романа с замужней надзирательницей
Unsplash
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Бывший британский заключенный Тони Гуч, отбывавший наказание в тюрьме более девяти лет, рассказал о романе с надзирательницей. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Бывший арестант прокомментировал череду секс-скандалов с участием тюремных сотрудниц. Он признался, что в тюрьме Highpoint в графстве Суффолк у него была связь с замужней надзирательницей на 10 лет старше его. Заключенному тогда было 25 лет. По словам Гуча, они неоднократно занимались сексом в колонии.

Он отбывал наказание за кражи, взломы и нападения на людей. Сейчас мужчине 42 года. Он объяснил, что завязал с преступным миром еще 14 лет назад.

Ранее в центре секс-скандала оказался владелец музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди. Его обвинили в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Полиция провела обыске в доме исполнителя, его арестовали. Рэпер не признал вину и объявил голодовку. Суд отказался выпустить артиста под залог в 50 миллионов долларов.

Заключенные Великобритания Тюрьмы

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