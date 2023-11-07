Израильские войска прорвались в центр Газы

ЦАХАЛ начал боевые действия против ХАМАС в центре Газы - крупнейшего города палестинского анклава. Об этом сообщили в Telegram-канале Армии обороны Израиля со ссылкой на главу Южного командования генерал-майора Ярона Финкельмана.

«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», - заявил военачальник.

Финкельман добавил, что солдаты ЦАХАЛ находят подземные туннели ХАМАС, уничтожают оружие и боевиков. По его словам, операция Израиля в секторе Газа - сложная и трудная война. Ее целью генерал-майор развал уничтожение ХАМАС и возвращение заложников.

Ранее стало известно о тяжелых боях между ЦАХАЛ и ХАМАС на юге Газы. Израильские силы пытались продвигаться в Тель-аль-Хаве. Параллельно Израиль нанес удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра.