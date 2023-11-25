Израильские войска обстреляли миротворцев ООН в Ливане

«Огонь открыли в 12:00 по местному времени в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена», - указал он.

По словам Тененти, обстрел произошел в период относительного затишья на границе Израиля и Ливана после объявления 24 ноября гуманитарного перемирия в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия еще на два месяца после того, как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС. По его словам, такое решение приняли, чтобы добиться победы и возвращения остальных заложников.