Израильские войска обстреляли миротворцев ООН в Ливане
Представители Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попали под удар Армии Израиля. Патрульную машину миротворцев обстреляли в пограничном районе Айтрун, сообщил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти в Telegram-канале.
«Огонь открыли в 12:00 по местному времени в районе Айтрун, никто из миротворцев не пострадал, но их машина повреждена», - указал он.
По словам Тененти, обстрел произошел в период относительного затишья на границе Израиля и Ливана после объявления 24 ноября гуманитарного перемирия в секторе Газа.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия еще на два месяца после того, как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС. По его словам, такое решение приняли, чтобы добиться победы и возвращения остальных заложников.