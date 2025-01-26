26 января 2025, 08:46

Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку

Global Look Press
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Израильские военные застрелили двухлетнюю девочку. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Бойцы ЦАХАЛ проводили рейд в окрестностях города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Ребенок погиб от огнестрельного ранения в голову. Беременная мать девочки получила легкие травмы.

По данным The Times of Israel , Армия обороны Израиля начала расследование после появления сообщений о гибели ребенка. Военные подтвердили, что проводили рейд и открыли шквальный огонь по боевикам. Также бойцам известно об утверждениях о пострадавших в результате обстрела мирных жителях.

Неделю назад Израиль подтвердил прекращение огня в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Сторонам удалось прийти к перемирию через 15 месяцев после начала военных действий.

Военные Конфликт Израиля и Палестины
26 января 2025, 09:08
В ШОС рассказали о ходе президентских выборов в Белоруссии
РИА «Новости»
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Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества по итогам пяти дней предварительного голосования не видит нарушений на выборах в Белоруссии. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

Он объяснил, что члены миссии начали работу еще в период досрочного голосования.

«Пока мы не можем сделать какое-то официальное заявление, будем его формировать по завершении процесса голосования. Но пока на данный момент каких-то нарушений мы не видим», - подчеркнул генсек.

По его словам, в состав делегации входят 17 наблюдателей из семи государств, их главная цель - соответствие хода голосования законодательству Белоруссии и ее международным обязательствам.

Единый день голосования на президентских выборах в республике стартовал 26 января. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00, их работа прекратится в 20:00.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Единый день голосования ШОС
26 января 2025, 09:06
Трамп допустил расширение территории США
Unsplash
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Территория Соединенных Штатов в ближайшем будущем может стать еще больше. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его процитировал телеканал CNN.

Он напомнил о богатстве страны ресурсами и не исключил, что территория США со временем увеличится.

«Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире, и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной», - подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп в очередной раз предложил Канаде присоединиться к США и стать 51-м штатом. Он пообещал в этом случае снять пошлины на канадские товары и обеспечить жителям военную защиту и лучшую медицинскую систему.

Американский лидер также обратился к Дании с требованием продать Гренландию. Он созвонился с датским премьер-министром Метте Фредериксеном и во время разговора вступил с ним в конфронтацию. По данным Financial Time, беседа получилась ужасной, а «датчане остались в шоке».

США Дональд Трамп
26 января 2025, 07:21
Угрозы Туска Орбану назвали «западной демократией»
Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска венгерскому коллеге Виктору Орбану. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

«А потому что такая западная демократия», - с иронией отметила Захарова.

Ранее Орбан обратился к Евросоюзу по поводу антироссийских санкций. Премьер Венгрии заявил, что рестрикции не смогли остановить конфликт на Украине и ослабить российскую экономику.

Туск накануне пригрозил Орбану последствиями, если тот действительно заблокирует санкции в отношении России в ключевой момент конфликта. Если венгерский премьер так поступит, это будет означать, что он «играет в команде президента Владимира Путина со всеми последствиями этого факта», предупредил глава правительства Польши.

Венгрия Мария Захарова Санкции Польша Экономика Виктор Орбан
26 января 2025, 07:20
Трамп заявил о восторге Мексики из-за переименования залива
Unsplash
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Мексиканское руководство пришло в восторге от решения переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Об этом заявил президент США Дональд Трампа на выступлении в Лас-Вегасе, трансляцию мероприятия провел телеканал C-SPAN.

«Мы переименовываем Мексиканский залив в Американский. Мексика была в восторге. Они сказали: „Это прекрасно“», - подчеркнул глава государства.

Также американский президент предупредил, что в ближайшие месяцы собирается провести в стране налоговую реформу. По его мнению, эти изменения станут «значимым событием» для американцев.

Ранее Трамп распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Специальному совету при Министерстве внутренних дел США поручили оперативно обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Политолог-американист Малек Дудаков не исключил, что не все страны примут переименование залива. По его словам, большинство государств Центральной и Латинской Америки откажутся называть Мексиканский залив по-другому.

Мексика США Дональд Трамп

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