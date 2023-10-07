Израильские военные зашли во все 22 населенных пункта на границе с сектором Газа

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По информации издания, израильская армия уничтожила часть военных ХАМАС, проникших на территорию государства. Минобороны запланировало перебросить на юг страны четыре дополнительных дивизии.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что в секторе Газа военные ХАМАС взяли в заложники израильских жителей. Он не назвал точное число похищенных и пленных.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября , когда военные в секторе Газа нанесли ракетные удары. Израиль ответил на эти действия стартом антитеррористической операции «Железные мечи».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС начал войну против страны. Он также отметил, что государство выйдет победителем из этого противостояния.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. По мнению заместителя главы внешнеполитического ведомства Михаила Богданова, обострение конфликта стало результатом несоблюдения резолюции СБ ООН.